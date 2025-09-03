Motril acoge el 7 de septiembre la I Carrera Solidaria ‘Ruta 091’ a beneficio de Down Granada

El próximo domingo 7 de septiembre las calles de Motril se llenarán de solidaridad y deporte con la celebración de la I Carrera Solidaria ‘Ruta 091’, organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de Motril en colaboración con el ayuntamiento motrileño. La iniciativa nace con un marcado carácter benéfico y con el objetivo de apoyar proyectos sociales a través del deporte. Para conocer todos los detalles, José Luis Delgado Ortega, Comisario de la Policía Nacional de Motril, atendió a la Cadena Cope de Motril.

En esta primera edición los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Síndrome de Down de Granada, que ha sido seleccionada a través del Club SUMA+, entidad colaboradora encargada de elegir al beneficiario. El dinero recaudado se empleará en el proyecto ‘Promoviendo la actividad física para un envejecimiento saludable’, enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través del ejercicio y la vida activa.

La carrera oferta dos recorridos. La absoluta, de 5.091 metros que tendrá su salida a las 10 horas desde la Rambla de las Brujas (junto al parking del centro comercial Alcampo), y transcurrirá por puntos como la avenida Doctor Norman Bethune, avenida Costa Tropical, Ronda del Mediodía o las calles Río Duero y Río Mundo. El tiempo máximo para completar el circuito será de 60 minutos. La competición infantil, con una distancia de 1.600 metros, arrancará, desde el mismo punto, a las 9:30 horas. El itinerario recorrerá la avenida Doctor Norman Bethune y regresará al punto de salida, con un tiempo máximo de 25 minutos.

Las inscripciones están abiertas, pudiéndose realizar a través de la web oficial www.ruta091.es o en la página de cruzandolameta. Se cerrarán una vez alcanzado el límite de 1.200 corredores, o dos horas antes del inicio de la carrera infantil. El precio de inscripción es de diez euros para la categoría infantil y doce para la absoluta. Además, quienes deseen colaborar sin participar físicamente, podrán hacerlo mediante el ‘Dorsal 0’, con una aportación voluntaria.

Los dorsales podrán recogerse en la Comisaría de Policía Nacional de Motril entre el 1 y el 5 de septiembre, en horario de 10 a 14 y de 16 a 21 horas, así como el 6 de septiembre, de 10 a 14. También estarán disponibles el mismo día de la carrera, de 8 a 9 de la mañana, en un punto habilitado en la zona de salida. En definitiva, la ‘Ruta 091’ se presenta como una oportunidad única para combinar actividad física, conciencia social y apoyo a colectivos que promueven la inclusión y el bienestar. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar activamente, ya sea corriendo, andando, animando o colaborando con el ‘Dorsal 0’. Porque cada zancada cuenta.