Martín Sicilia y Elena Rodríguez se imponen en la travesía a nado de La Herradura

Eran poco más de las nueve de la mañana cuando la bahía de La Herradura empezó a recibir a los primeros participantes. Los nadadores recogían sus dorsales mientras un cielo nublado y una temperatura suave daban la bienvenida a los casi 400 participantes que, minutos después, se lanzaron al agua. El mar, tranquilo y con sus 21’4 grados, parecía esperar paciente la salida de una de las citas más esperadas del verano: la Travesía a Nado de La Herradura, incluida en el Circuito de la Diputación de Granada.

El primer turno fue para los infantiles, cuyos participantes nadaron 500 metros, siendo los más destacados de esta categoría Fernando Jaén Martínez y Emma Repiso Morales, ambos nadadores del Universidad de Granada. Más tarde, sobre las 12 horas, llegaba el turno de los adultos. Los inscritos se lanzaron al agua para recorrer los 1.500 metros, con salida desde Cerro Gordo hasta Peña Parda donde estaba situada la meta.

El ganador absoluto fue Martín Sicilia Blanco, del Real Club Náutico Motril, que paró el cronómetro en 27:15.63. Minutos después, llegaba la ganadora absoluta femenina, Elena Rodríguez García, del Inacua Antonio Prieto, que completó la prueba en 30:07.38. En las clasificaciones locales dominio de Juan Carlos Olmo Hinojo, del Triatlón Nazarí Almuñécar, seguido de Javier Holgado y José Jiménez González. En mujeres la más rápida fue María Eugenia Díaz Gañán, acompañada en el podio por Kimberley Harwood y Carmen Albaladejo.

La Travesía a Nado Bahía de La Herradura se trata de la penúltima de las ocho pruebas que forman parte del Circuito Provincial a Nado 2025 en embalses y playas que promueve la Diputación provincial junto con la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y el Área de Deportes del Consistorio sexitano, contando con la colaboración de la Asociación Amigos de La Herradura y el apoyo de Cruz Roja y Protección Civil.

La entrega de premios estuvo presidida por Luis Aragón, concejal de Deportes de Almuñécar; junto a Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada; Antonio Mancilla, diputado provincial de Medio Ambiente; Elena Mora, coordinadora de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura; e Isidro Martínez, presidente de la Asociación Amigos de La Herradura.

En el caso de la representación motrileña tres representantes defendieron los colores del Jerez Natación Máster. Ismael Malpica fue segundo en +60, Antonio Jiménez Lamíquiz acabó séptimo en +50 y Maribel Cañadas lidero la competición +40, lo que le garantiza la victoria final en el circuito a falta de una prueba.