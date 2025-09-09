Mancomunidad abona las subvenciones para la promoción del deporte, cultura, turismo, comercio y fines sociales

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical abonó un total de 93 subvenciones a asociaciones, colectivos y entidades sin ánimo de lucro de la comarca. El importe ronda los 66.400 euros. Estas ayudas, que fomentan actividades de interés público y social, representan un importante respaldo institucional a iniciativas culturales, turísticas, deportivas, empresariales, comerciales y de promoción de festejos tradicionales.

Rafael Caballero, presidente del ente comarcal, destacó que este año las subvenciones se abonan por adelantado, de forma que los beneficiarios reciben la cuantía asignada antes de la realización de la actividad y deberán justificarse debidamente en el plazo previsto, aportando toda la documentación exigida.

“El objetivo de esta medida es facilitar a nuestras asociaciones y colectivos la organización de sus actividades, evitando que tengan que asumir los costes por adelantado. Desde la Mancomunidad entendemos que apoyar a quienes dinamizan la vida de nuestros municipios también pasa por ofrecerles recursos en tiempo y forma”, señaló Caballero.

Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse a lo largo del año 2025, y las ayudas pueden alcanzar hasta el 75% del coste total del proyecto presentado. Esta convocatoria está dirigida a iniciativas que tengan impacto en los municipios de la Costa Tropical y que contribuyan a su desarrollo social, cultural o económico.

El presidente recordó que será obligatorio que las actividades subvencionadas incluyan de forma visible el logotipo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en su cartelería y material promocional, siendo este concepto también subvencionable. “Desde la Mancomunidad seguimos facilitando los trámites administrativos para que los clubs, asociaciones y empresas de la comarca puedan seguir realizando sus actividades con el apoyo de la institución comarcal”, resaltó para concluir.