Los lanzadores Delsur, Curro Arquellada y Andrea Vázquez, se consolidan entre la élite andaluza y nacional

Dos atletas, dos lanzadores, ambos entrenados por el motrileño José María Hernández Páez, y que compiten bajos las siglas del Club Atletismo Delsur, llevan realizada una espectacular temporada. Sus nombres, Francisco J. Arquellada Cebrián ‘Curro’ y Andrea Vázquez Nevado.

Curro compatibiliza sus entrenos en la pista del polideportivo motrileño con sus estudios de Primero de Bachillerato, y apunta maneras de gran campeón, compatibilizando los lanzamientos de peso y de disco. Este año participó en cuatro grandes campeonatos logrando un espectacular balance de tres medallas de oro y una de plata.

El motrileño se proclamó campeón de Andalucía sub 18 en disco, con una marca de 40.91 metros; también se subió a lo más alto del podio en el Andaluz sub 18 de peso, con 15.15 m.; y en el sub 20 de peso con 13.40 metros. A estos logros hay que sumarle el subcampeonato de España sub 18 en pista cubierta, en este caso en lanzamiento de peso con una marca extraordinaria de 15.83 metros.

Veleña Delsur

La deportista sub 18 Andrea Vázquez Nevado tiene su mejor marca en disco de 36.78 metros y el peso de 12.11 metros. Esta atleta veleña comenzó en el mundo de los lanzamientos en la categoría infantil y con el paso de los años ha terminado consolidándose en al panorama andaluz. Con unos registros muy interesantes en invierno, Andrea apunta a muchas sorpresas en el calendario veraniego.

Dos son sus títulos de campeona de Andalucía, ambos en la categoría sub 18 y logrados en la modalidad de disco en verano de 2020 y en invierno 2021. A sus títulos andaluces hay que sumar cinco subcampeonatos, en sub 18 y sub 20, cuatro en peso y uno en disco entre los años 2020 y 2021; y dos terceros puestos sub 18, uno en disco en invierno 2019 y otro en peso en invierno 2020. A nivel nacional fue sexta en el Campeonato de España de lanzamiento de disco celebrado hace apenas un mes.