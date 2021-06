Los juveniles del CF Motril ascienden a Liga Nacional

El CF Motril juvenil logró el ascenso a la Primera Andaluza, este se consumó tras ganar 3-2 a un motivado y competitivo Cuidad de Baza. Once años ha necesitado el fútbol juvenil motrileño para recuperar la categoría autonómica, lo que antes se conocía como Liga Nacional.

En principio todo apuntaba a que el Motril, en la piel en realidad del Puerto de Motril que fue la entidad que lo gestionó durante esta temporada, se iba a quedar una vez más con las ganas. El equipo motrileño necesitaba un favor del Santa Fe ante los también granadinos del We Football, improbable a tenor de la situación en la tabla del conjunto santafecino, y además ganar su partido frente al Ciudad de Baza.

Contra pronóstico, en Granada se daba un empate a uno, y las buenas noticias llegadas desde la capital debieron obrar el milagro en el campo del estadio municipal Antonio González Ruiz del Varadero. Lo milagroso no fue que no ganase el We, sino que los motrileños le dieran la vuelta a un marcador en el que perdían, en el minuto 73, por un electrónico de 0-2.

Sabedores de sus opciones, los motrileños conocían la momentánea derrota del We, el ansia y los nervios se apoderaban de un cuadro motrileño que no las tenía todas consigo. Pero llegó la reacción. En apenas cinco minutos el marcador se colocó en un esperanzador empate a dos. Primero ‘Isqui’, en el 73 al transformar un penalti; después David Pérez, en el 78, tras aprovechar un barullo dentro del área; igualaron la contienda.









Gol histórico de David Pérez





El conjunto portuario que entrena Darío Noguerol, viendo la posibilidad del sueño del ascenso, redobló sus esfuerzos. La expulsión de un jugador visitante convirtió el partido en un acoso y derribo a la portería bastetana. Y llegó la locura. En el 88 de juego David Pérez logró el tanto que valía un ascenso histórico. Los jugadores locales hubieron de esperar y sufrir, hasta confirmar que el empate a uno entre el We y el Santa Fe era una realidad.





La convocatoria del CF Motril en el último y decisivo encuentro estuvo formada por 17 jugadores, la lista íntegra la completaron Javi Gutiérrez, Cristian Macía, Sergio Alaminos, Ignacio Guerra, Fran Sánchez, Isqui, Agustín, Borja, David Pérez, Palomares, Raúl Aguirre, Enrique, Ochoa, Víctor, Luismi, Álex Lozano y Rubén.

