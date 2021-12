Los hermanos Alejandro y Claudia Estévez Martín imponen su ley en la XXXIII San Silvestre de Motril

Ante la presencia de 6.000 aficionados, y con salida y meta ubicada en la Plaza de la Coronación, la XXXIII San Silvestre ‘Ciudad de Motril’ transitó por varias calles céntricas de la localidad motrileña entre las que destacaron la avenida de Salobreña, plaza de San Sebastián, calle Cañas, Punticas, Nueva y avenida de Andalucía.





Las distancias a recorrer oscilaron entre los 1.000 metros de los pitufos y los seis kilómetros de la carrera competitiva. La primera categoría en saltar a escena fue la destinada a los pitufos, sub 8 y sub 10, cita en la que participaron 92 atletas; por los 101 de los sub 12, sub 14 y sub 16; y los 209 de la carrera competitiva. Para finalizar se celebró la espectacular y animada carrera popular, en la que se congregaron 601 participantes, y en la que, como suele ser norma, predominaron una gran y variedad de disfraces.





En el capítulo de premios, de manera acertada las entregas se fueron alternando con las carreras por lo que todo fue muy dinámico, los tres primeros clasificados de cada categoría se alzaron con un trofeo, mientras que el cuarto, quinto y sexto -hasta la categoría sub 16-, recibieron medalla. No faltó el trofeo para el campeón absoluto, tanto en masculino como femenino. Para la carrera popular se establecieron tres premios individuales, y otro tres en la categoría de grupos, que recibieron los tres mejores disfraces.





En cuanto a los ganadores, en categoría absoluta triunfo del motrileño Alejandro Estévez Martín, en las filas del Fent Cami Mislata de Valencia, que superó en meta a Benamar Djellal Hammadi, del Trops Cuevas de Neja, y Diego Castillo Rodríguez (GQ Training). En el apartado femenino la vencedora fue Claudia Estévez Martín, que pertenece al Playas de Castellón, seguida de María Cristina García López (Club Atletismo Maracena) y Noelia Valenzuela Fernández (Ciudad de Granada).





En toda ‘San Silvestre’ que se precie, y en esta no fue menos, los grandes protagonistas fueron los disfraces, en este apartado los grandes animadores fueron los componentes del amplio grupo de La Sidra El Gaitero, ganadores de dicha categoría por delante de Las Macetas Pascueros y los Trineo con renos. En individual el podio lo completaron Olaf, Papá Noel cabezón con un mini grinch y Súper Mario formado por Marina y Álvaro.