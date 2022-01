Los Delsur Lucía Torres y Pablo Ortega se proclaman campeones de Andalucía en combinadas

El Centro de Tecnificación de Antequera acogió el Campeonato de Andalucía de pruebas combinadas, un evento de dos días muy intensos de competición en los que los ocho representantes del Club Atletismo Delsur realizaron entre cinco y siete pruebas, según la categoría en la que participaron. En lo deportivo el botín de la expedición de la unión de los clubes atléticos de Motril y Vélez Málaga fue de cinco medallas, dos de ellas de oro, otras dos de plata y una de bronce.





Las mejores noticias las protagonizaron Lucía V. Torres López y Pablo Ortega Vílchez, ambos se proclamaron campeones de Andalucía. En el caso de Lucía en la categoría absoluta, con 3.002 puntos; Pablo lo hizo en el heptatlón sub 20 con un total de 4.161. Dos fueron los subcampeonatos, Paula Molina Herrera, en pentatlón sub 18 con 2.954 puntos; y Raúl García López, en heptatlón sub 23 con 3.647 puntos.





Javier Jaime Bracho completó los lugares de podio logrando el bronce sub 20 en heptatlón, sumó 3.706 puntos. Hay que destacar la buena actuación de Hugo Domínguez Tarifa, sexto de Andalucía sub 16 con 2.810 puntos; Marta M. Portillo Medina, sexta sub 16 con 2.195 puntos; y Juan Luis Sánchez Pérez, séptimo sub 18 con 3.039 puntos.