Jesús Hurtado y Zuzana Michalicková imponen su ley en la travesía nado de Torrenueva Costa

La competición celebrada en Torrenueva Costa puso el punto y final al Circuito de Travesías a Nado que organiza la Diputación de Granada. El calendario lo completaron las pruebas, cuatro disputadas en la playa y otras cuatro en pantanos, de Albolote, Arenas del Rey, Lecrín, Castell de Ferro, Cuevas del Campo, Salobreña, La Herradura y Torrenueva Costa.

En la localidad torreña se dieron cita 200 participantes. En la clasificación general absoluta masculina dominio de Jesús Hurtado Cuesta, del Club Natación Churriana con un tiempo de 19:47.85; seguido de Juan Ramón Dugo Martínez, CN Las Gabias con 20:11.40; y Martín Sicilia Blanco, Real Club Náutico Motril con 20:18.76. En féminas se impuso Zuzana Michalicková, del Diablillos de Rivas quien con un tiempo de 19:58.29 fue segunda en la general absoluta. Completaron el podio Elena Rodríguez García, del Inacua Málaga con 21:00.86; y Nerea Montijano Sequera, del Club Natación Andújar con 21:14.47.

Cuatro motrileños más, compitiendo bajo las siglas del Club Natación Jerez Máster, se subieron al podio en sus respectivas categorías. Ismael Malpica fue segundo en +60; mismo puesto que Mohamed Bakkali en +30 y Maribel Cañadas en +40. En el tercer cajón del podio se instaló Antonio Jiménez Lamíquiz en +50. En el caso de Ismael y Maribel se proclamaron campeones absolutos del Circuito en sus categorías.