El II Torneo ‘Ciudad de Almuñécar’ de tenis de mesa promete un gran espectáculo

Tras el éxito de su primera edición, el pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’ se prepara para acoger el II Torneo ‘Ciudad de Almuñécar’ de tenis de mesa’, una cita que se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre y que reunirá a los mejores palistas andaluces en las competiciones federadas y para las categorías júnior y sénior mixto.

El CTM Almuñécar y el Chiringuito Deportivo, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, organizan un evento que ya es referencia en la Costa granadina y que aspira a consolidarse como uno de los torneos más destacados de la pretemporada andaluza. Para más información e inscripciones los interesados pueden llamar al 650 323 998 o contactar con las redes sociales del CTM Almuñécar.

Entre los jugadores confirmados destacan figuras de renombre nacional. En categoría júnior estará presente Venancio Romero, campeón de la primera edición, junto a grandes promesas como David Durán, Marcos Gómez y Reyes Mezquita. En sénior el nivel será también elevado con la participación de Antonio Chaves, Hugo Urquízar, Joaquín Rivas o Yanira Sánchez. En representación del CTM Almuñécar participarán el sénior José Gómez y el júnior Adrián Jerónimo.