El Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’ logra doce medallas en el Circuito ‘Núñez Blanca’

El estadio de atletismo de Salobreña acogió la gran final de XXI Circuito Municipal de Atletismo en Pista ‘Núñez Blanca - Diputación Provincial’, competición creada con el objetivo de promocionar la práctica de esta modalidad en el deporte de base y la convivencia de atletas federados en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 (cadete). El circuito gozó de dos jornadas previas, una en Guadix y otra en Atarfe.





El Club Atletismo Ciudad de Motril - Comotrans saldó su participación con un botín de doce medallas, cinco de ellas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Los oros correspondieron a Carla Peregrina (longitud sub 12); Marta Martín (80 metros sub 14); Mario Domínguez (longitud y peso sub 14); y Manuel Martínez (2 km. marcha sub 16).





Las cuatro medallas de plata las obtuvieron Valentina Adriana Ciobanu (450 metros sub 8); Martín Casado (2 km. marcha sub 12); Carlos Suárez (2 km. marcha sub 14); y Marina Andrea Ciobanu (peso sub 14); mientras que los tres bronces llegaron por medio de Carmen Antúnez (2 km. marcha sub 12); Carla Peregrina (60 metros sub 12); y Marta Martín (1.000 metros sub 14).