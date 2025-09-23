El CF Motril femenino debuta en Tercera RFEF ganando en Pavía

El CF Motril femenino escribió el pasado domingo la primera página dorada de su historia. Las motrileñas debutaron en el grupo IX de la Tercera RFEF y lo hicieron ganando 0-1 a domicilio al equipo almeriense de la Unión Deportiva Pavía. Las féminas que dirige el argentino Brian Gynblat dejaron claro su sello certificando que no han llegado a la competición nacional para pasar desapercibidas.

El partido fue muy igualado e intenso, aunque poco a poco el conjunto visitante fue haciéndose con el control y mostrando más empaque que el rival. Las blanquiazules generaron más y mejores ocasiones que el equipo almeriense, aunque el gol se hizo esperar hasta el minuto 79, fruto de un disparo preciso de Anita Peregrina, ex jugadora del Chauchina.

La lista de componentes que participaron en el primer partido en tierras almerienses la completaron Ibáñez, Laura Velázquez, Skye Lewis, Fernández, Yanira, Rosana Contreras, Imman Hannah Elberdi, Gracia Marina Molina, Evelyn Domínguez, Mariam Aranda, Ana María Peregrina, Miriam Lores, Irene García y Sara Al Mouhani.

A la finalización del envite el técnico motrileño Brian Gynblat se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado. “Ha sido un partido intenso, sabíamos que no iba a ser fácil debutar fuera de casa, pero el equipo demostró carácter y confianza en nuestra idea de juego”; a la vez que puntualizó que “el próximo fin de semana en casa tenemos que seguir este camino y darle la primera alegría a nuestros aficionados”.

Mirando a la segunda jornada, el domingo 28 de septiembre, a partir de las 18 horas en el estadio municipal del Cerrillo ‘Hermanos Callejón’, las motrileñas debutarán en casa recibiendo al Úbeda Viva, equipo que en la fecha inaugural perdió como local ante el Atlético Jiennense (0-4).