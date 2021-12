La campeona mundial de kenpo Tabatha Peña Martín es reconocida en el Ayuntamiento de Motril

Tres medallas, dos de oro y una de plata, consiguió la motrileña Tábatha Peña Martín en el pasado Campeonato del Mundo de kenpo celebrado en la ciudad turca de Antalya. Este hecho no ha pasado por alto para el Ayuntamiento de Motril y en este sentido su alcaldesa Luisa María García Chamorro, junto al concejal de Deportes Daniel Ortega, quisieron homenajear a una campeona mundial que hizo un parón en los estudios de medicina que cursa en Valencia para presentarse en su casa, la de todos los motrileños.





Hay que recordar que Tábatha, a nivel individual, se proclamó campeona del mundo en la categoría sénior 65 kilogramos en full kenpo; a lo que unió la plata en kobudo sub 21 y en 65 kg.; y el también oro en la modalidad de defensa personal sénior, en este caso junto a su compañera de equipo la veleña Laura Esteban Álvarez.





“Estábamos convencidos de que lo conseguiría y, con su éxito, representa el esfuerzo de toda una generación de jóvenes de Motril que está demostrando una capacidad de superación sin precedentes”. Con estas palabras, la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro recibió a la motrileña. Para la primera edil, “se revalidan éxitos en ámbitos deportivos internacionales y debemos apoyar al máximo a toda esa juventud ilusionante, comprometida y muy valiente”.





El concejal de Deportes Daniel Ortega expresó su admiración por la deportista motrileña a la que agradeció “hacer gala de su origen, de su Motril y de sus gentes”, durante su participación en la gran cita deportiva mundial. La joven Tabatha no pierde oportunidad de venir a Motril y entrenar en su ciudad “aquí me siento muy feliz, porque entreno con los míos que son los que me aportan mucha ilusión y ganas de seguir adelante”, puntualizó.