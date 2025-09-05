La bahía de La Herradura acoge su emblemática travesía a nado

La bahía de La Herradura volverá este verano a ser protagonista al acoger, un año más, una de las pruebas más emblemáticas del calendario estival: su tradicional travesía a nado que un año más está incluida en el Circuito Provincial de Travesías a Nado 2025 que organiza la Diputación de Granada en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y la Asociación Amigos de La Herradura.

La prueba se celebrará el domingo 7 de septiembre, será la penúltima del circuito provincial, y recorrerá algunos de los parajes naturales más singulares de la provincia, entre embalses y playas. La competición tendrá dos recorridos adaptados a distintos niveles: 1.500 metros para adultos y 500 m. para la categoría infantil. La salida será desde Cerro Gordo y la meta estará situada en Peña Parda. Las actividades comenzarán a las 9:30 de la mañana, con la recogida de dorsales, y concluirán, aproximadamente, a las 13:30 horas con la protocolaria entrega de premios.

En el capítulo de premios se entregarán trofeos y medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como al participante de mayor edad que complete el recorrido y a los inscritos en la categoría de personas con discapacidad. También se reconocerá a los tres primeros clasificados locales en cada categoría. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web oficial: www.travesiasdipgra.com. El coste es de doce euros, siendo gratuita para los deportistas locales.