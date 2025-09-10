El Ayuntamiento de Almuñécar refuerza la estructura de la pista deportiva del CEIP Virgen de la Antigua

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la concejalía de Obras y Mantenimiento, está llevando a cabo trabajos de mejora en los centros educativos del municipio para que estén a punto de cara al inicio del nuevo curso. Fran Rodríguez, edil de dicho Área, visitó el CEIP Virgen de la Antigua, donde se ha realizado una inversión de 18.000 euros para llevar a cabo trabajos de pintura y aislamiento en la estructura de dicho centro educativo.

“Estos trabajos vienen a resolver el principal problema que arrastrábamos desde hace varios años, consistentes en una falta de mantenimiento en la estructura de una de las pistas deportivas”, explicó Rodríguez; quien además indicó que “aprovechando la ocasión, hemos visto oportuno colocar una malla para evitar la entrada de pájaros que podían provocar un problema de salubridad en el transcurso normal del curso. Con esta intervención, damos solución a una importante demanda tanto del AMPA como de la dirección del centro”.

Para concluir Fran Rodríguez dio las gracias “a todos los que han trabajado y colaborado en la puesta a punto de los centros escolares, en los que se están resolviendo varios problemas demandados desde hace tiempo”; a la vez que aseguró que “seguiremos invirtiendo en aquello que sirva para mejorar la etapa educativa de nuestros jóvenes, ya que ellos son los ciudadanos del futuro en nuestro municipio y queremos que se formen en las mejores condiciones posibles”.