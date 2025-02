El Atletismo Delsur La Palma logra seis medallas en el Andaluz de pruebas combinadas

Antequera acogió el Campeonato de Andalucía de pruebas combinadas. Los diez clasificados del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma rayaron el sobresaliente y consiguieron seis medallas, tres de oro y tres de plata. Los tres deportistas que se subieron a lo más alto de podio, y por lo tanto fueron campeones de Andalucía, fueron la sénior Edna Gomes, con cinco pruebas sumó 3.201 puntos; el sub 20 Manuel González, en siete contabilizó 4.163 puntos; y el sub 18 Hugo Domínguez Tarifa, que también con siete alcanzó los 3.808 puntos.

Tres fueron los subcampeones de Andalucía, en el segundo lugar del cajón se instalaron Mario Domínguez, en el hexathlón sub 16 con un excelente registro de 3.726 puntos; Miguel Melero, en el heptatlhón sub 18 con 3.774 puntos; y Elena Patricio, en el pentatlhón sub 20 con una espectacular marca de 2.127 puntos. Cuatro fueron los atletas que finalizaron entre los ocho primeros de sus respectivas pruebas y que por lo tanto se proclamaron finalistas. La lista la completaron Rocío Melero, quinta andaluza en pentatlhón sub 16; Pablo Molina, quinto en heptatlhón sub 20; Hugo Salinas, sexto en hexatlhón sub 16; y Begoña Ruiz, séptima en pentatlhón sub 18.

Nacional Sub 23

Cuatro deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma se desplazaron hasta la pista cubierta de Sabadell para disputar el Campeonato de España sub 23 Short Track. La mejor noticia la protagonizó Paula Molina, con un grandísimo sexto puesto en la prueba de 200 metros. Su actuación fue espectacular, tanto en las eliminatorias con 24:82 como en las semifinales con 24:73, lo que suponía mejor marca personal. Con esta grandísima marca se metió en la final y con un tiempo de 24:98 finalizó sexta.

Adrián Olea acabó octavo en los 1.500 metros. En la semifinal fue segundo de su serie con una sobresaliente marca de 3:54:06. En la gran final peleó de principio a fin acabando octavo con un registro de 3:56:67. Carmen Gil fue décima de España en triple salto con una buena marca de 11:24 metros. Noelia Cañestro participó en los 60 metros vallas y con un tiempo de 9:27 se quedó a las puertas de las semifinales.