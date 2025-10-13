herrera en Tenerife
Llega a Santiago del Teide la VIII edición de "Un Mar de Experiencias"
Desde el 13 de octubre al 12 de noviembre se desarrollarán en el municipio actividades gastronómicas y lúdicas vinculadas a los productos marinos y a la pesca tradicional
