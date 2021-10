El atleta motrileño Luis Rodríguez se proclama campeón de España con Andalucía

Cuenca, Málaga y Nerja, ese ha sido el recorrido de los representantes del Club Atletismo Comotrans Ciudad de Motril en el inicio de la temporada. Los más destacado lo protagonizó el motrileño Luis Rodríguez Rodríguez, atleta que contribuyó de forma brillante a que la selección de Andalucía se proclamara campeona de España en el Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 16 que se disputó en las instalaciones del Complejo Deportivo Luis Ocaña de Cuenca. El mediofondista Luis Rodríguez consiguió el octavo puesto en la prueba de 1.500 metros obstáculos, su marca de 4:40.35 rozó su actual mejor marca personal.





Un total de 16 motrileños se desplazaron a la Ciudad Deportiva Carranque de Málaga para participar en el Campeonato de Andalucía sub 14 oriental, una prueba que estuvo caracterizada por la liberación de las medidas anti Covid 19, lo que hizo que el ambiente fuese mucho más festivo y acogedor que en las últimas ocasiones. Las mejores noticias las protagonizaron Hugo Domínguez Tarifa y Maria Begoña Ruiz Callejón, ambos se proclamaron campeones en los triatlones B y E, respectivamente. Dos fueron los metales más conseguidos, plata en el triatlón A para Andrea Gómez Lozano, y el bronce de Blanca Barbero Arquero en el triatlón B.





Y finalmente, también buenas noticias para los motrileños en la 64 Carrera Urbana Feria de Nerja. En lo deportivo destacar los terceros puestos de Paula Martínez y Hugo Domínguez, junto a las cuartas posiciones del sub 14 Álex Rodríguez, de la sub 12 Noe Portillo y del sub 16 Luis Rodríguez. En la prueba de marcha atlética el Ciudad de Motril sumó otro metal, obra de la sub 16 Teresa Martín; a lo que hay que unir el quinto puesto de la sub 14 Begoña Ruiz.