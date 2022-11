El atleta Hugo Garrido se proclama campeón de Andalucía sub 12

El granadino estadio Núñez Blanca acogió los campeonatos de Andalucía orientales de invierno para las categorías sub 12 y sub 14. En la competición sub 12 trece atletas del Club de Atletismo Comotrans Ciudad de Motril participaron en sus respectivos triatlones, siendo cinco los deportistas que consiguieron medalla.





Entre todos ellos destacó el primer puesto de Hugo Garrido Martín, el segundo de Candela González Valverde y los cuartos de Chrístian González Arenas, Hugo Salinas Pérez y Marta Martín Martín. Trece fueron también los atletas motrileños sub 14, en esta ocasión con dos metales como botín y con Blanca Barbero Arquero, como tercera, y Miguel Melero Sánchez, como cuarto, como protagonistas.





De otro lado, la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, junto a la Delegación Granadina de la Federación Andalucía de Atletismo y los ayuntamientos de Baza, Cuevas del Campo, Lecrín, Moraleda de Zafayona y La Zubia, organizan el XXVI Circuito Provincial de campo a través. El circuito, que comenzó el pasado fin de semana en Baza, lo completarán las sedes de Cuevas del Campo (19 de noviembre); Lecrín (26 de noviembre); Moraleda de Zafayona (3 de diciembre) y La Zubia (17 de diciembre).