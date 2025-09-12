Antonio Chaves y Marcos Gómez, campeones del II Torneo ‘Ciudad de Almuñécar’ de tenis de mesa

El pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’ acogió el II Torneo ‘Ciudad de Almuñécar’ de tenis de mesa, evento que se ha consolidado como un referente en la pretemporada andaluza gracias al alto nivel de juego y a la participación de los mejores palistas de la región. Organizado por el CTM Almuñécar y el Chiringuito Deportivo, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el torneo reunió a jugadores procedentes de toda Andalucía e incluso de otras zonas de España.

En la categoría absoluta mixta, novedad de esta edición, se vivieron partidos de gran intensidad y puntos de altísimo nivel. La final enfrentó a Antonio Chaves y José Gómez, jugador y técnico del CTM Almuñécar, en un duelo que terminó con victoria para Chaves, quien demostró estar en excelente forma para el inicio de la temporada 2025/26. Completaron el podio David Durán y Marcos Gómez, quienes también realizaron un torneo destacado, confirmando la elevada competitividad de esta segunda edición.

Marcos Gómez, jugador cartameño, subió por partida doble al podio al proclamarse campeón en categoría junior, imponiéndose a sus rivales con un gran nivel de juego. El subcampeonato fue para Venancio Romero, mientras que el tercer puesto lo compartieron David Durán y Carmen Gómez. Entre los representantes locales, además de José Gómez, participaron Adrián Jerónimo, que alcanzó la fase de octavos de final, así como Ángel Jalón y Manuel Rivero, quienes aprovecharon la jornada para ponerse a punto en su preparación.

Los ganadores recibieron premios especiales -un jamón ibérico para los campeones, jamón serrano para los subcampeones y paletillas para los terceros y cuartos clasificados-, entregados por Rafael Marín, coordinador del CTM Almuñécar, y Javier García, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.