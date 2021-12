La almuñequera Irene Espínola se consolida con España en el Mundial femenino de balonmano

Irene Espínola Pérez, jugadora almuñequera nacida el 19 de diciembre de 1992, cumplió su sueño y el actual mes de diciembre debutó con la selección española en el XXV Campeonato del Mundo femenino que se celebra en cuatro sedes repartidas por el territorio nacional. Irene mide 183,5 centímetros y pesa 77 kg., juega como lateral zurda y lleva cinco temporadas en el conjunto alemán del Neckarsulmer Sport Unión, su segundo equipo en la Bundesliga antes de jugar en planteles españoles como el Elda, Córdoba, Oviedo y Zazo de Barakaldo.





Entre el 1 y el 19 de diciembre se juega una cita Mundial en la que España, con el seleccionador José Ignacio Prades al frente, ya se ha clasificado para los cuartos de final tras sumar cinco victorias consecutivas ante Argentina (29-13), China (33-18), Austria (31-19), Japón (28-26) y Croacia (27-23). Ante las croatas la sexitana Irene Espínola fue nominada como la MVP, mejor jugadora, del partido. El próximo encuentro de España será mañana domingo, a las 20:30 horas ante Brasil, antes de encarar la ronda decisiva de cuartos.





“Juego donde me necesiten, y si tengo que centrarme más en la defensa no tengo ningún problema en asumir ese rol. Me están dando mucha confianza y minutos de juego”, comentó la almuñequera al término del último encuentro jugado por el combinado español; a lo que añadió que “tenemos un sueño, porque este Mundial es especial al jugarlo en casa, ya estamos en cuartos y este equipo no tiene límites”.