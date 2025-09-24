Almuñécar acoge este domingo la XXXVI Prueba de Fondo ‘Trópico Europa’

La XXXVI Prueba de Fondo ‘Trópico Europa’, que se celebra este domingo 28 de septiembre, volverá a situar a Almuñécar en el epicentro del atletismo provincial. La localidad sexitana será escenario de una de las 17 citas del XXVIII Gran Premio de Fondo ‘Universo Lorca’, consolidado como uno de los circuitos de fondo más importantes de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, contará con salida y meta en el estadio municipal ‘Francisco Bonet’. Los participantes recorrerán un total de 10 kilómetros en un trazado único que combina la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre plantaciones de chirimoyos, con un espectacular itinerario urbano que discurre por los principales paseos marítimos del municipio como son El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web oficial del circuito www.gpfgranada.es. Además, los corredores empadronados en Almuñécar y La Herradura podrán realizarla de manera gratuita en la oficina del Área Municipal de Deportes, situada en el estadio municipal ‘Francisco Bonet’, hasta el 26 de septiembre en horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.