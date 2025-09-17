Alberto Mingorance, segundo en la general y primero élite en el Rally Torreón de Albolote

El Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2025 se detuvo en su sexta prueba de las ocho que completa el calendario. Disputadas las citas de Alhendín, Alcudia de Guadix, Huétor Vega, Almuñécar, Alhama de Granada, Albolote; solo restan por celebrarse las de Baza (27 de septiembre) y Purullena (30 de noviembre).

El municipio granadino de Albolote acogió el conocido Rally Torreón. La prueba se celebró sobre un atractivo trazado en el entorno del Torreón de Albolote, estando organizada por el Club Ciclista Premium MG y donde se reunirán a bikers de todas las edades y niveles para disfrutar de la modalidad olímpica del BTT. Los corredores realizaron un circuito de cinco kilómetros desde la categoría cadete en adelante, mientras que los inscritos en escuelas realizaron dos recorridos adaptados a su nivel: 880 metros para promesas y principiantes, y dos kilómetros para alevines e infantiles.

El biker motrileño Alberto Mingorance Fernández, que milita en el equipo malagueño del Klimatiza Makinon Academy, fue segundo en la general y primero en la competición élite. Se impuso el bastetano Miguel Maestra Simón, del Valero Bull Bikes de Baza, sobre todo tras realizar una espectacular última subida donde el motrileño no pudo aguantar su ritmo.