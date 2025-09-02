Abierto el plazo de inscripción para la XXXIV Liga de Tenis ‘Ciudad de Motril’

Organizada por el Club de Tenis Saque Volea Motril, y con fecha máxima de inscripción el lunes 15 de septiembre, se disputará la XXXIV Liga de Tenis ‘Ciudad de Motril’. Hay que recordar que la actual Junta Directiva del Club organizador la componen el presidente Paco Martos, el secretario Paco Robles, el tesorero Mariano Gallego y los vocales Antonio Rubiño y Gabriel Pérez.

Dependiendo del número de jugadores, y en función del nivel tenístico de los mismos, se formarán varios grupos que jugarán el habitual sistema de liga con enfrentamientos semanales desde octubre de este año hasta junio de 2026. En la temporada 2025/26, y para la que se ofertan las categorías masculina y femenina, la entidad motrileña tiene previsto que la liga regular comience el próximo 6 de octubre. Asimismo, en el mes de diciembre de 2025, se disputará el habitual Torneo Cabalgata de Reyes; mientras que el prestigioso torneo de dobles está previsto para el mes de mayo de 2026.

Para la ocasión se establece una cuota de inscripción de 50 euros, pudiéndose realizar las mismas a través de la web www.saquevolea.com o llamando al teléfono 608 344 233. Como en ediciones anteriores los jugadores inscritos recibirán trofeo de recuerdo, regalos de prendas deportivas con el logo del Club, premios económicos en material deportivo y las habituales horas gratis de pistas.

Para esta 34 edición se contará con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Multiópticas Palomares, Cooperativa Granada La Palma, Tarragona Mediación de Seguros, La HuertaXpaña y ADT Distribuidor Autorizado.