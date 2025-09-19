Con 16 equipos en liza la IV Liga Federada de Peñas se consolida en la Costa Tropical

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), y en concreto la delegación de Granada con la colaboración de la Asociación Liga de Peñas de la Costa Tropical 2022, un año más organiza la IV Liga Federada de Peñas ‘Costa Tropical’. La competición regular finalizará el 26 de mayo de 2025, posteriormente se jugarán dos torneos complementarios, el Trofeo Alcalde ‘Ciudad de Motril’ y el Trofeo Federación ‘Francisco Fernández Pinos’.

En la actual temporada 2025/26 la competición reúne a 16 equipos, con respecto a la pasada campaña tan solo está la baja de la Peña La Plazoleta, que se reparten, jugando en calidad de locales, en los terrenos de juego de Motril (Varadero, Puntalón y Cerrillo), Carchuna, Calahonda, Salobreña, Torrenueva Costa, Castell de Ferro, Vélez de Benaudalla, La Herradura, Molvízar y Órgiva.

La lista de participantes, y que en el día de mañana sábado 20 de septiembre comienzan la competición regular, la completan Rebalaje Cafetería Siglo XX, Mucho Deporte, Restaurante Los Faroles Salobreña, Los Buenos Congelados Campoy, Autoescuela Rallye, La Huerta Corona Jim, Torrenueva Pollos La Torre, Zarcillo Alborán, CD Salobreña, La Herradura Almuñécar City, Los Pibes de Motril, Almacenes Morón Sport Molvízar, Veteranos de Salobreña, La Posta Calahonda Carchuna, PD Castell y Peña Vinagre.