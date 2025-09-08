Guadix celebrará este martes su fiesta más internacional, Cascamorras

Este martes 9 de septiembre, Guadix volverá a vivir un día grande gracias al Cascamorras, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y que este año volverá a ser festivo local. Tras no conseguir recuperar la Virgen de la Piedad de Baza, Cascamorras, personaje que este año encarna Fran Vera, regresa a Guadix este martes para recibir el “castigo” de los accitanos y accitanas, manchándolo de pintura.

Antes de la carrera de la tarde, los más pequeños tendrán ocasión de disfrutar de una nueva edición del Cascamorras infantil, donde se celebrarán diversas actividades para los más pequeños organizadas por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadix, representada por Ana Martínez Romero. Las actividades darán comienzo a las 10:00 horas en la iglesia de Concepción con un taller de pintacaras. A las 11:00 horas, en este mismo lugar, se podrá recoger el material preparado para ese día para los niños y niñas. A las 12:00 horas tendrá lugar el Cascamorras infantil con salida desde el convento de la Concepción y llegada al parque municipal Pedro Antonio de Alarcón, donde habrá hinchables y fiesta de la espuma.

Por la tarde, tendrá lugar la tradicional carrera del Cascamorras, que partirá a las 18:00 horas desde la Estación y tendrá el siguiente recorrido: Itinerario: Carretera de Baza, Avenida Buenos Aires, Plaza de las Américas, Avenida Medina Olmos, Tena Sicilia, Plaza Cuchilleros, Tárrago y Mateos, Ancha, Caño de Santiago, Magistral Domínguez, Plaza de la Constitución, Plaza Catedral, Sta. María del Buen Aire, Calle Concepción, Barradas, Plaza Pedro de Mendoza, Cruz de Piedra, San Miguel, Real de Santo Domingo (despedida y Jura de Bandera).

Con el Patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el patronato de Turismo.

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, participó, junto a la Hermandad de la Virgen de la Piedad, miembros de la Corporación Municipal, y de numeroso público en el tradicional acto de despedida de Cascamorras, que cada año se celebra el 5 de septiembre por la noche antes de la carrera de Baza del 6 de septiembre, y donde la concejala de Turismo, Ana Martínez Romero, puso un lazo en la bandera del Cascamorras por parte del Ayuntamiento de Guadix.

Como es habitual, la comitiva que acompañó a Fran Vera, encargado de encarnar este año la figura del Cascamorras, salió a las doce menos cuarto desde el Compás de Santo Domingo y recorrió diversas calles hasta llegar al puente de la avenida Buenos Aires. Allí se celebró la tradicional despedida con una jura de bandera y fuegos artificiales antes de su marcha hacia Baza, donde correrá hoy viernes 6 de septiembre con el encargo de recuperar la imagen de la Virgen de la Piedad llegando sin una mancha a la Iglesia de la Merced.