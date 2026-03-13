Guadix celebra la gran noche del deporte con su XVI Gala

El mundo del deporte accitano se viste de largo el próximo viernes 13 de marzo para celebrar la XVI Gala del Deporte Accitano. El evento, organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadix, tendrá lugar en el teatro Mira de Amescua a las 20:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Deportistas y clubes galardonados

En el transcurso de la gala se hará entrega de las menciones al Deportista Más Destacado. Entre los premiados de esta edición se encuentran Ángel Gómez Fernández en Fútbol, Inés Rosillo López en Tenis de Mesa, África Carrasco Martínez y Daniela León Cortés en Atletismo, y el club C.B. Accitania en Baloncesto.

La lista de premiados continúa con Adrián Urendez Jiménez y Marco González Franco en Taekwondo, María Virtudes Moya Úbeda en Ajedrez y Carmen Sola Afonasova en Gimnasia Rítmica. También se reconocerá a Manuel Raya Medina (Pádel), José María Ortega Beas (Tenis) y Ezequiel Porcel Hernández (Motociclismo).

El ciclismo tendrá un protagonismo especial con los premios a Antonio J. Zamora Requena, José Onieva Olea y Celia Martínez García. Asimismo, recibirán su galardón los Veteranos Club Montaña (Deporte de Montaña), y los triatletas Francisco Javier Fornieles Cáceres y Lourdes Pérez Rubio.

Menciones especiales y de honor

La ceremonia también reconocerá la labor de diferentes colectivos y personas. La Asociación Española Contra el Cáncer de Guadix y la Peña Fútbol 7 recibirán la Mención a la Colaboración. Por su parte, el Colegio La Presentación y el IES Pedro Antonio de Alarcón serán premiados por la Promoción Deportiva.

El premio a la Iniciativa Deportiva será para el Guadix Open 2025 de Speedcubing, mientras que la Constancia Deportiva recaerá en Manuel Raya Padilla. Además, el club Recreativo de Guadix recibirá una mención especial y se entregarán reconocimientos a Iván Fernández Rey, Juan Conde Torres y Manuel Ángel Segura Reyes.

La máxima distinción de la Gala del Deporte 2026, la Mención de Oro, será otorgada a Daniel Jacinto Garzón Jiménez y José Manuel Ruiz Reyes. Con esta gala, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo en el deporte local.