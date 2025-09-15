Detenido en Guadix tras localizar 21 gramos de cocaína ocultada en el interior de su vehículo

La Guardia Civil ha detenido en Guadix (Granada) a un individuo, de 33 años de edad, tras localizar 21 gramos de cocaína oculta en el interior del vehículo que conducía.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 6 de septiembre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana dio el alto a un turismo de color blanco que circulaba por la Avenida Mariana Pineda, a la altura de un establecimiento comercial.

Durante la inspección del coche, los agentes hallaron oculto en su interior y envueltos en plástico varios trozos de una sustancia rocosa que resultó ser cocaína y que arrojaron un peso total de 21 gramos.

Tras el registro, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El vehículo fue intervenido y trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Guadix, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

La persona detenida, a la que le constan antecedentes policiales por este tipo de hechos, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y tras su puesta a disposición judicial, ha quedado en libertad.