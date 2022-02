El Ayto de Guadix tarda solo una semana en pagar las facturas

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, el concejal de Hacienda, Gumersindo Fernández, y el portavoz municipal de Ciudadanos y concejal de Formación y Empleo, Pedro Gabriel Rus, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para dar a conocer un importante dato económico: el periodo medio de pago global a proveedores del Ayuntamiento de Guadix es de 7,17 días, inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad que lo establece en 30 días. Este dato adquiere especial importancia si tenemos en cuenta que en la anterior legislatura, con un gobierno socialista el pago a proveedores llegó a estar casi a los 90 días. Como datos destacados, en este último trimestre del año, el Ayuntamiento ha abonado la cantidad de 3.423.966,66 euros, una cantidad muy superior a los trimestres anteriores y donde, además, coincide con una importante nueva reducción en el número de días que este Ayuntamiento tarda en abonar las facturas a nuestros proveedores. “Es decir, se abona mucha más cantidad económica en menos tiempo, lo cual es un logro muy importante para nuestra ciudad”, ha afirmado el concejal de Hacienda, Gumersindo Fernández, que ha destacado “el buen trabajo, profesional y constante realizado por el área económica del nuestro Ayuntamiento, principalmente de intervención y de tesorería por los datos que hoy informamos. Para mí, como concejal delegado de hacienda y, para todos los componentes del equipo de gobierno formado por Partido Popular y Cs, es un honor poder contribuir al desarrollo de nuestra ciudad a través de nuestro trabajo desde las concejalías que gestionamos. El hecho de abonar las facturas en el plazo de 7,12 días, supone cumplir con uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno, el compromiso de pago de facturas en el menor plazo posible, con nuestras empresas proveedoras y conseguir que nuestro Ayuntamiento sea referente en este tipo de cuestiones” Por su parte, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha destacado la labor del concejal de Hacienda y los profesionales del área económica, así como el resto del Equipo de Gobierno para conseguir reducir el periodo medio de pago a una semana, uno de los grandes objetivos marcados para esta legislatura. Tal y como ha explicado Jesús Lorente, este dato confirma la buena gestión económica del actual Equipo de Gobierno en contraposición con la llevada a cabo por los socialistas, y supone cumplir con uno de los grandes compromisos que el Equipo de Gobierno adquirió con los proveedores, que pudieran cobrar en un corto plazo de tiempo, para que no tengan que soportar la carga económica que les suponía en la anterior legislatura cuando cobraban casi tres meses después de presentar su factura. El concejal de Hacienda, Gumersindo Fernández, también ha hecho balance de la evolución del trabajo realizado desde el año 2018 hasta el año 2021 tomando como referencia los cuartos trimestres de cada uno de los años seleccionados. Hay que recordar que los años 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019, corresponden al equipo de gobierno anterior del Partido Socialista. El resto de trimestres del año 2019, el año 2020 y el año 2021, corresponden al actual equipo de gobierno de la ciudad conformado por el Partido Popular y C’s. Así en el año 2018, el equipo de gobierno del Partido Socialista, tardaba en pagar las facturas casi 89,95 días en cómputo total, desde que el proveedor presentaba la factura. La cantidad total abonada como operaciones pagadas ascendía, por un lado, a 1.718.626,38 euros, con un plazo de abono de 58,01 días y, otra cantidad, de operaciones pendientes de pago de 1.009.959,17 euros, que el equipo de gobierno del partido socialista abonaba en 144,35 días. Ya en el cuarto trimestre de 2019, con dos trimestres pertenecientes al equipo de gobierno anterior y, los dos últimos al actual equipo de gobierno, el tiempo que se tardaba en abonar las facturas era de 38,74 días como cómputo general. Con lo cual, ya hay una tendencia a la baja. La cantidad abonada ascendía en el trimestre como operaciones pagadas ascendía por un lado a 1.596.183,19 euros, que el equipo de gobierno actual ya abonaba en 27,80 días. Por otro lado, la cantidad de operaciones pendientes era de 986.564,00 euros, la cual, se abonaba en el plazo de 56,45 días. “Estos plazos están muy por debajo ya de los datos del anterior equipo de gobierno. Ya vemos como se incrementa la cantidad y baja el periodo medio de pago”, señala el concejal. En el cuarto trimestre de 2020, año completamente gestionado por el actual equipo de gobierno, ya observamos una reducción importante en el cómputo total del trimestre en el periodo medio de pago, concretamente el número de días que se tarda en abonar las facturas es de 7,59 días. Si diferenciamos las cantidades abonadas en el trimestre según las operaciones pagadas y las pendientes de pago, existe por un lado un abono de 2.801.023,46 euros, abonadas en el plazo de 7,70 días. Por otro lado, existe una ratio del Ayuntamiento de operaciones pendientes de pago de 6,17 días. “Ya es muy significativo el fruto del trabajo realizado en esta casa para solucionar este importante problema que se encontró este equipo de gobierno de Partido Popular y C’s”, añade el concejal. “Por último, en el cuarto trimestre de 2021, tenemos como he explicado antes otra nueva reducción del periodo medio de pago, lo situamos en 7,17 días. Lo más importante según el gráfico es, la tendencia a mantener este sistema de pago para nuestros proveedores, lo que genera una gran confianza a la hora de solicitar este Ayuntamiento trabajos a empresas proveedoras. Como he dicho antes, en el trimestre se ha abonado la cantidad de 3.423.966,66 euros, muy superior a los trimestres anteriores, con un plazo de pago de 7,17 días. Por otro lado, la ratio de operaciones pendientes de pago, se sitúa en 7,62 días”, finaliza el concejal de Hacienda.