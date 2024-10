El PP denuncia que Diezma pierde 285.000 euros para instalaciones deportivas "por no presentar documentación"

El PP ha denunciado este martes que el Ayuntamiento de Diezma, en la comarca de Guadix de Granada, ha perdido 285.000 euros para pistas polideportivas exteriores "por no presentar documentación" exigida para una subvención, una situación de la que ha responsabilizado a la alcaldesa, Emilia Troncoso, del PSOE, después de "no atender" el consistorio "los requerimientos de la Junta de Andalucía".

El portavoz del PP de Diezma, Manuel Jesús Molina, ha afirmado que "inicialmente se le concedió la ayuda, que sufragaba el 70 por ciento de una actuación para cubrir instalaciones deportivas, pero fue finalmente denegada por no aportar dichos documentos desde el ayuntamiento".

"Estamos ante una muestra más del desgobierno, la mala gestión y los incumplimientos del equipo de gobierno y la alcaldesa socialista, que tampoco ha remitido convenientemente a la Diputación de Granada la información para justificar una obra para la mejora del ciclo integral del agua en la calle Horno y se arriesga a la pérdida de cerca de 28.000 euros".

Por su parte, el vicesecretario municipal del PP en la provincia granadina, Antonio Narváez, ha incidido en la necesidad de que "el PSOE de Granada ponga orden en su casa". "Huétor Vega tiene un alcalde socialista en minoría, en Cenes de la Vega han dimitido el alcalde y su número dos", según ha indicado, "todo en una semana" en la que ha sumado la crisis que ha dicho tiene lugar también en el equipo de gobierno de Soportújar.

"Para hacer una buena oposición deben aprender a gestionar antes de dar lecciones", ha advertido el vicesecretario. "Desgraciadamente Diezma no es un hecho aislado, hace poco conocíamos que el alcalde socialista de Benalúa y diputado provincial ha perdido más de 200.000 euros correspondientes al PFEA por solicitarlo fuera de plazo".

"No es aceptable que los granadinos tengan que pagar la irresponsabilidad de los alcaldes socialistas y pierdan oportunidades para mejorar los servicios y las infraestructuras de sus municipios", ha señalado el vicesecretario.

