Éxito del VIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Guadix y Memorial Luis Muriel

Este pasado domingo finalizó el VIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Guadix y Memorial Luis Muriel que cuenta con la colaboración de la concejalía de Deportes, representada por Jesús Samaniego. Se ha desarrollado como viene siendo habitual en la biblioteca municipal de Guadix, que cuenta con unas instalaciones extraordinarias para la práctica de este deporte.

Ha sido nuevamente un éxito en participación y han asistido jugadores de todos los rincones de Andalucía y de otras comunidades. También se ha superado número de jugadores de alto nivel respecto al año anterior.

Las clasificaciones fueron las siguientes: el primer local clasificado ha sido José Luis Navarrete; mejor veterano Francisco García; el primer clasificado/a Sub 16 Sandra Hernández; primer Sub 14 David Alonso y mejor Sub 10 Héctor Acosta. El pódium quedó de la siguiente forma, tercer clasificado Julen Ibáñez, segundo clasificado el FM Juan Alberto Gómez y el campeón de esta edición el GM José Carlos Ibarra.