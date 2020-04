Especial CRUZ DE GUÍA, Miércoles Santo 2020

La edición especial de CRUZ DE GUÍA en COPE GRANADA de este Miércoles Santo tiene como protagonistas a las cinco cofradías que habían programado hoy su estación de penitencia: Consuelo, popularmente conocida como Los Gitanos, Rosario, Penas, Estudiantes y Nazareno.

Los hermanos de estas corporaciones se preparan para vivir este Miércoles Santo de una manera diferente, porque, en efecto, esta está siendo una Semana Santa distinta. Hoy no se congregará el gentío en torno a la salida del Consuelo desde el Sagrado Corazón, ni en su retorno por el barrio del Sacromonte, camino de la Abadía. Tampoco podremos disfrutar de la Salve Marinera, en torno a la Virgen del Rosario. No habrá la expectación habitual ante la escalinata de San Matías, para contemplar la salida de las Penas. La tuna no cantará al paso de la Cofradía de los Estudiantes. Las saetas no aflorarán durante el fin de la estación de penitencia del Nazareno, en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Prestamos especial atención a sus iniciativas, donde las redes se convierten en el lugar donde realizarán los actos que sustituyen a las estaciones de penitencia programadas. La oración, a través de estos medios, es la pauta más generalizada, junto con la difusión de audiovisuales. También damos cuenta de los estrenos que se habían preparado para este Miércoles Santo.

Participan en nuestro programa el Presidente de la Federación, Jesús Muros, el sacerdote Rvdo. David Salcedo, que este año presentó el cartel de la Cofradía del Trabajo, y el Pregonero del Costalero de este año, Javier García Marina, quien no ha podido pronunciar su pieza oratoria y lo hará el próximo.