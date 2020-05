Yangel Herrera pendiente de los resultados de un segundo test para volver a entrenar

Foto: Granada CF-Pepe Villoslada

El Granada ha reanudado sus entrenamientos. Eso sí, de manera individual y con el cuerpo técnico enfundado en los equipos de protección. Todo enmarcado en los protocolos sanitarios que se han activado para la vuelta a la competición.

Yangel Herrera, que dio positivo en el test serológico, está a la espera de conocer el resultado de un nuevo examen médico, para poder incorporarse al trabajo en la Ciudad Deportiva.

Todo está en marcha para que continúe la liga. El escenario más optimista señala el 12 de junio. Otro, más conservador, indica el 19 de ese mes. Los días de partido todavía están por definir. Pueden incluso abarcar la semana completa. El primer compromiso del Granada será, en el Nuevo Los Cármenes, frente al Getafe. En cuanto a la posible concentración del equipo, uno de los escenarios que podría utilizarse es Marbella. Pero este es otro asunto sobre el que todavía no hay decisiones definidas. La evolución de la situación sanitaria es la que determinará muchas de las decisiones que se adoptarán en el futuro.

Covirán

En nuestro programa de hoy también nos hemos ocupado del Fundación C. B. Granada. Hasta el 28 mayo no se decidirá el final de liga, pero en todo caso quedaría circunscrito a ascensos y descensos, y en ello no participa esta entidad.

El equipo granadino tiene una propuesta clara: no comenzar la próxima temporada, hasta que no pueda hacerse con público en las gradas. Esto podría retrasar a enero el comienzo de la competición y significaría que el calendario estaría apretado. Pero no solo se tendrá en cuenta la posición del conjunto granadino, puesto que hay también otros actores, sobre todo será la situación sanitaria.

Fundación C. B. Granada, según ha manifestado su presidente, Oscar Fernández, dispone de los recursos suficientes para superar las adversidades económicas que supone esta situación derivada de la pandemia. El club se ha acogido a un ERTE y dispone el tratamiento de gran empresa, al disponer de más de 50 trabajadores, de los que muchos prestan sus servicios en sus escuelas de baloncesto.