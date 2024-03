VITHAS despliega su oferta asistencial de diagnóstico y tratamiento precoz de la endometriosis

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que afecta al 10% de la población femenina[1]. Para destacar esta fecha, los especialistas en ginecología de los hospitales Vithas Almería, Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional, Vithas Sevilla y Vithas Granada, se han unido para resaltar la importancia de un diagnóstico precoz, así como dar a conocer las alternativas de tratamiento para esta patología.



En palabras de la Dra. Davinia Moya, ginecóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional, “la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por un fuerte componente inflamatorio y presenta un amplio espectro de síntomas. Puede variar desde ser asintomática hasta causar dolor pélvico crónico, e incluso en casos avanzados, comprometer la función de algunos órganos”.



En este punto, la especialista en ginecología subraya que “el diagnóstico se realiza tras una revisión ginecológica o cirugías, mientras que, en otros, las pacientes pueden presentar síntomas limitantes con poca enfermedad visible”. Por todo ello, “es fundamental realizar revisiones rutinarias con el ginecólogo, especialmente cuando se presentan síntomas de alarma como dismenorrea y/o hipermenorrea intensa que no mejora con la medicación”.



Ecografía ginecológica de alta resolución para el diagnóstico

Desde el Hospital Vithas Granada, el Dr. Alberto Hidalgo, especialista en ginecología y obstetricia, destaca la ecografía ginecológica de alta resolución como “una de las pruebas de imagen más útiles para el diagnóstico y la evaluación prequirúrgica de la endometriosis, ya que permite visualizar con gran detalle las lesiones endometriósicas”. La ecografía ginecológica de alta resolución es una técnica no invasiva, accesible, económica y que no expone a la paciente a radiación.



A esta ecografía, el Hospital Vithas Xanit Internacional suma la incorporación de la inteligencia artificial en el campo de la endometriosis. Como destaca la Dra. Moya, “el uso de herramientas de simulación que utilizan la modelización 3D de la anatomía del paciente, ofrece modelos virtuales que sirven para la simulación quirúrgica en cirugías complejas, permitiendo una correcta planificación de la cirugía y mejores resultados”.



Tratamiento mínimamente invasivo frente a la endometriosis

Entre las opciones de tratamiento de la endometriosis, en Vithas Sevilla, el Dr. Francisco Márquez Maraver es especialista en cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Este tipo de intervención supone “una gran complejidad y a veces son tan complejas con si de una cirugía oncológica se tratase. No pocas veces necesita el concurso multidisciplinar”. La complejidad de estas intervenciones lleva a señalar que “están indicadas en casos de dolor no controlado con tratamientos médicos o quistes endometriósicos muy grandes. En casos muy excepcionales incluso se llega a cirugías muy radicales que pueden conllevar hasta la extirpación de útero y ovarios”.



Como especialista en cirugía laparoscópica, el Dr. Márquez Maraver señala entre los beneficios de este tipo de cirugía el menor dolor postoperatorio, menor riesgo de sangrado y de desarrollar hernias abdominales postquirúrgicas y la rapidez en el retorno de la paciente a su vida normal”.



Junto a la cirugía laparoscópica, la endometriosis puede ser tratada a través de cirugía robótica. La Dra. Emilia Villegas, jefa del servicio de ginecología del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, cuenta así con una unidad específica de endometriosis donde ha incorporado “la modelización 3D y el uso de cirugía de mínima invasión, tanto robótica como laparoscópica, lo que nos convierten en hospitales de referencia para el tratamiento de esta enfermedad”. Los sistemas robóticos, como el Da Vinci, ubicado en el Hospital Vithas Xanit Internacional, “ofrecen una visión tridimensional mejorada y una mayor destreza, lo que puede resultar en menos complicaciones y tiempos de recuperación más cortos para las pacientes. Esto puede ser especialmente beneficioso en casos de endometriosis profunda donde la cirugía requiere una alta precisión y maniobras delicadas para preservar la función de los órganos afectados”.





Formación y educación para afrontar la endometriosis

Por su parte, el Hospital Vithas Almería va a realizar un Aula Salud en colaboración con ADAEC, Asociación de Afectadas de Endometriosis de Almería, el día 14 de marzo, mismo día que se celebra la efeméride, donde profesionales y pacientes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones sobre esta patología.



Como subraya el coordinador del Aula Salud, el Dr. Miguel Aragón, "la endometriosis es una enfermedad crónica que afecta al 10% de mujeres en edad fértil y que afecta severamente a su calidad de vida. Sus síntomas principales son el dolor pélvico, especialmente con la menstruación y las relaciones sexuales, y la reducción de la fertilidad. En ocasiones su diagnóstico tarda años en realizarse y para la mujer que la padece se convierte en un grave problema de autoestima. Afortunadamente, cada vez tenemos más arsenal terapéutico para combatirlo y contamos con grandes avances tecnológicos para aquellos casos que precisen tratamiento quirúrgico. Invitamos a todo el público que lo desee a venir al Aula Salud que tendrá lugar el 14 de marzo a las 17:00h en el salón de actos del Hospital Vithas Almería".