Vicente Amigo ofrece su guitarra para una causa solidaria en Granada

Vicente Amigo se ha incorporado al cartel de los Acústicos Solidarios de Fundación Caja Rural Granada con un concierto especial que tendrá lugar el próximo 29 de mayo en el Auditorio de la Entidad. El reconocido guitarrista presentará su gira Andenes del tiempo, un álbum que estuvo nominado a los Latin Grammy 2024, en una velada que combinará la excelencia musical y el compromiso social.

La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Fundación Albihar, una organización que desde 1998 promueve en Granada el bienestar y el desarrollo de los colectivos más vulnerables. Las entradas estarán disponibles a partir del 5 de mayo a las 11:00 horas en la web de la fundación.

Música y compromiso social

El trabajo de la Fundación Albihar se centra en la cooperación internacional, la acción social y el apoyo a la juventud, con una atención especial a la educación de menores en riesgo de exclusión social. Esta línea de actuación ha contado con el respaldo continuo de Fundación Caja Rural Granada, que en 2025 colaboró con el programa Play On, una iniciativa de mentoring personalizado para menores.

Durante el concierto, el artista ofrecerá un recorrido por su último trabajo y por algunas de las composiciones más emblemáticas de su carrera. Con ellas ha cosechado éxitos en escenarios tan prestigiosos como el Carnegie Hall de Nueva York y teatros de Londres, Roma, Berlín, París, Tokio o Pekín.

Una carrera de leyenda

Nacido en Guadalcanal (Sevilla) y criado en Córdoba, Vicente Amigo ha unido su vida a la guitarra desde muy joven. Su carrera discográfica comenzó con álbumes como De mi corazón al aire (1991) y Poeta (1997), con textos de Rafael Alberti. En el año 2000, alcanzó un hito en su trayectoria con Ciudad de las ideas, trabajo con el que obtuvo su primer Premio Grammy.

A este le siguieron álbumes como Memoria de los sentidos (2017), con el que volvió a ganar el Grammy Latino y fue nominado a los Grammy americanos. Su música se ha caracterizado siempre por una constante evolución, abierta al diálogo con otras culturas. Entre sus reconocimientos, cuenta con la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el Premio Ondas.

Sonidos con causa

Con la actuación de Vicente Amigo, ya son 19 los intérpretes que han pasado por el Auditorio Caja Rural Granada desde que la Fundación inició su ciclo Acústicos Solidarios en 2021. Por este programa han pasado artistas como Christina Rosenvinge, Soledad Morente, Mikel Erentxun, Santiago Auserón, Estrella Morente, Tomatito, José Mercé o Los Secretos.

En sus ediciones más recientes, el ciclo ha contado con las actuaciones de Sole Giménez, a beneficio de AGRAFIM; Rafa Sánchez, en apoyo a Granada Acoge; Jaime Urrutia, para Proyecto Hombre; y Macaco, para Neuroafeic, entre otros.