La UGR lanza su nueva Guía de Voluntariado para impulsar el compromiso social

La Universidad de Granada ha presentado este lunes su nueva Guía de Voluntariado, un documento diseñado para fomentar el compromiso ético y solidario de la comunidad universitaria. La iniciativa busca reforzar la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible, a la vez que facilita la conexión con organizaciones no gubernamentales del entorno.

Un compromiso más allá de lo académico

En el acto de presentación han participado Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social; José Luis Cabezas Casado, director de Acción Solidaria e Intergeneracional; e Ismael Román Moreno, un voluntario con experiencia. Venegas ha destacado que el compromiso de la UGR trasciende la "labor académica para ampliarse hacia la proyección social y la colaboración con el territorio y con la ciudadanía".

La vicerrectora ha insistido en el "carácter transformador, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la contribución a la comunidad local e internacional" del programa. "Los rankings suelen referirse a cuestiones de investigación y nos olvidamos de que hay cuestiones sociales que [...] son funciones especialmente relevantes por el impacto social que tienen", ha añadido.

Una herramienta para la transformación

Para José Luis Cabezas, "esta guía es un despertar en la comunidad universitaria" sobre las ventajas del voluntariado. Ha señalado que esta actividad no es un fin en sí misma, sino "un medio para transformar el entorno local en el que nos situamos". Además, ha explicado que la apuesta de la universidad es tan fuerte que se ha ampliado el reconocimiento de créditos por voluntariado de tres hasta 12 créditos ECTS.

Esta guía es un despertar en la comunidad universitaria" José Luis Cabezas Director de Acción Solidaria e Intergeneracional

La experiencia del voluntariado

Por su parte, el voluntario Ismael Román Moreno ha compartido su vivencia personal, afirmando que el enriquecimiento "llega a través la participación en las experiencias que podemos compartir". Ha reconocido que, aunque "quizás da un poco de miedo involucrarse con algún colectivo con el que no tenemos ninguna experiencia, pero es totalmente alentador".

La guía expone los principios para desarrollar un voluntariado de calidad y busca impulsar la formación del estudiantado en competencias transversales. También promueve la acción solidaria en los campus de Granada, Ceuta y Melilla y ofrece orientación para integrar la formación teórica con la práctica en entidades sociales.