Sierra Nevada vive un inicio de temporada histórico con cifras récord

La estación de esquí de Sierra Nevada ha arrancado la temporada con cifras excepcionales, consolidando su mejor inicio de los últimos cuatro años. Actualmente, ofrece 31 kilómetros esquiables y las previsiones meteorológicas son favorables, lo que, junto a la producción de nieve con cañones, permitirá ampliar la superficie disponible para los esquiadores en los próximos días.

Actividades de Navidad y novedades

De cara a las fiestas navideñas, Cetursa Sierra Nevada ha programado diversas actividades pensadas para las familias. El evento más destacado será la retransmisión de las campanadas de Fin de Año por parte de Canal Sur, que se emitirán por primera vez desde la Plaza de Andalucía.

Además de la programación especial, la estación estrenará para Navidad dos nuevas alfombras de iniciación para debutantes y pondrá en marcha el nuevo restaurante Nevasol, ampliando así su oferta de servicios.

Un balance económico histórico

La buena marcha de la estación se refleja también en sus resultados económicos. Se ha anunciado una facturación récord de 51,2 millones de euros y unos beneficios de 8,6 millones de euros. Estos datos, según los responsables, son el fruto del trabajo de un equipo enfocado en la mejora de las infraestructuras y las cuentas, en línea con el objetivo marcado por el gobierno de Juanma Moreno de "sacar adelante Cetursa, Sierra Nevada".