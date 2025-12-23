Rock para curar el alma en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada

El grupo ‘Caraperro’, liderado por el psiquiatra Manuel López, ha ofrecido un concierto solidario para los pacientes y profesionales de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. El patio recién reformado de la unidad ha sido el escenario donde los pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios, han disfrutado durante más de hora y media de un repertorio de grandes clásicos del rock.

Manuel López, psiquiatra en el hospital desde hace dos décadas, compagina su vocación con la música. Una vez por semana, cambia la consulta por el local de ensayo para unirse a sus compañeros: Florian Herrmann (pediatra y bajista), Félix del Ojo (médico de familia y guitarrista) y Alberto Guillén (profesor universitario y percusionista). Juntos forman ‘Caraperro’, una banda de versiones que en esta ocasión ha adaptado su formato al entorno hospitalario.

Música como terapia

El psiquiatra y líder del grupo, Manuel López, ha destacado los beneficios de la iniciativa. “Todo son beneficios, ya que, a pesar de estar ingresados, con este tipo de actividades, las personas con problemas de salud mental pueden tener cierta percepción y sensación de normalidad”, ha señalado. Además, ha recordado que “está demostrado que la música es un tratamiento, la musicoterapia es un buen complemento en el abordaje de muchas patologías, incluidos los trastornos mentales”.

La música es un tratamiento, la musicoterapia es un buen complemento en el abordaje de muchas patologías" Manuel López Doctor y líder del grupo musical

Para adaptarse al formato acústico que requería el entorno, el percusionista cambió la batería por el cajón. “Hemos adaptado nuestro show habitual para hacerlo acústico, puesto que aquí en el hospital no podíamos tocar en eléctrico”, ha explicado López. A pesar de la ausencia de instrumentos enchufados, la treintena de pacientes y los numerosos profesionales presentes vibraron con la energía de la banda al ritmo de temas como ‘Escuela de calor’ de Radio Futura, ‘La Flaca’ de Jarabe de Palo o ‘No puedo vivir sin ti’ de Coque Malla.

Un regalo para pacientes y sanitarios

El grupo, que habitualmente toca en salas de Granada, decidió hacer este regalo a los pacientes y al personal del área de Psiquiatría. Félix del Ojo, guitarrista y médico de Urgencias, ha valorado muy positivamente la actuación: “Siempre hemos creído que hay que acercar la música a la gente y, más aún, a aquellas personas que tienen un contexto particular y que también merecen vivir este tipo de experiencias”. El concierto, que incluyó versiones de 091 y Maná, finalizó con tres villancicos para que todos los asistentes pudieran cantar.

Al evento también asistieron el delegado territorial de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, y la directora gerente del hospital, María Ángeles García Rescalvo. El delegado ha calificado el acto como “una excusa perfecta para compartir lo que significa la inclusión, la mejora en los tratamientos y la esperanza”. Por su parte, la directora ha subrayado que se trata de “un acto más de humanización que sitúa a la persona en el centro y reconoce la importancia del bienestar emocional”.

Nuevos espacios que curan

Esta iniciativa se enmarca en la reciente remodelación de los espacios de la planta de hospitalización de Salud Mental, donde ingresan cerca de medio millar de pacientes cada año. Con una inversión de 174.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, se ha reformado el patio terapéutico y decorado las estancias para ofrecer un entorno más acogedor que favorezca el bienestar emocional.

El nuevo patio terapéutico se ha concebido como un espacio abierto y seguro para propiciar la autonomía y el contacto con el exterior. Además, se ha creado una habitación de relajación con recursos sensoriales como luz tenue, música y aromaterapia, diseñada para reducir la ansiedad y la agitación como alternativa terapéutica a los tratamientos convencionales.

El director de la unidad, Juan Jesús López Castillo, ha destacado que “estos proyectos de humanización son mucho más que obras físicas, son un compromiso con una forma de cuidar, en la que el entorno también forma parte del tratamiento”. Con ello, ha añadido, se reafirma la responsabilidad de construir “espacios de salud mental abiertos, amables y plenamente integrados que ayuden a la recuperación”.