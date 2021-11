Recorremos el nuevo trazado del metro por Churriana y las Gabias

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció el pasado viernes que los Fondos Europeos Next Generation financiarán con 68 millones de euros la prolongación Sur del Metro de Granada, que discurrirá en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias.Nosotros nos hemos desplazado hasta los dos municipios metropolitanos para conocer de primera mano cómo ha caído la noticia en la población.



La titular de Fomento ha destacado el trabajo en los últimos meses para solicitar esta financiación, que ha requerido la anticipación en la planificación del estudio informativo, en paralelo a la contratación de los proyectos constructivos.

Se trata, según Carazo, de un paso "trascendental" para la prolongación de la red de metro en el área metropolitana de Granada que permitirá que se pase de los planos y documentos técnicos, a las obras.



Conforme a los programas de trabajo, el proyecto constructivo de la prolongación Sur estará concluido en el segundo semestre de 2022 y las obras se licitarán antes de que concluya el próximo año, con la previsión de que se puedan iniciar en la primavera de 2023.



Con todo, se calcula que la puesta en servicio comercial podría ser en 2026, según ha detallado la consejera, que ha enumerado los pasos dados desde que Fomento empezó a planificar la red a principios de esta legislatura, en 2019.



"Un trabajo que el anterior ejecutivo socialista ni siquiera llegó a esbozar, ni a adquirir compromiso alguno, pese a las peticiones recibidas por diferentes ayuntamientos del área metropolitana a los pocos meses de ponerse en servicio la actual línea de metro", ha indicado en rueda de prensa.



La Consejería ha invertido 5,2 millones de euros en la redacción del estudio informativo y la contratación de los tres proyectos constructivos para las ampliaciones Norte, Sur y Centro.

Las obras de la ampliación Norte y Centro, que no han entrado en la convocatoria de los Next Generation, podrán optar al nuevo Programa Operativo Feder 2021-2027, con la garantía de que se dispondrá ya de los proyectos constructivos.



El proyecto para la ampliación Sur del Metro de Granada ha sido avalado además por una consultora europea de gran prestigio (Jaspers) participada por la propia Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).



La inversión de los fondos Next Generation UE para la prolongación Sur del Metro de Granada incluyen la construcción de la plataforma, el montaje de la vía, así como la implantación de los sistemas e instalaciones necesarios para que el metro llegue a Las Gabias.



Además, está asegurado el suministro del material móvil necesario, no solo para la mejora del servicio actual del metro, sino también para su futura ampliación, ya que se van a adquirir ocho nuevos trenes por 42,7 millones de euros a cargo de los Fondos REACT, también de la Unión Europea.



De acuerdo a la alternativa seleccionada para esta prolongación en el Estudio Informativo de la Ampliación de la Red del Metro de Granada, la prolongación Sur tendrá su origen en el entorno de la parada término de Armilla del Metro de Granada y discurrirá hacia el oeste para atravesar los municipios de Churriana de la Vega y Las Gabias, donde concluye dicha extensión.



El trazado discurrirá por los cascos urbanos de las poblaciones y se fomentará la accesibilidad a otros municipios de la zona sur del área metropolitana y de comarcas próximas a través de intercambiadores y aparcamientos disuasorios en el entorno de la autovía A-44 hacia la costa.