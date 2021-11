El Real Madrid vence con comodidad al Granada

Foto: Granada CF

Perder frente al Real Madrid entra dentro de la lógica para un club modesto como el Granada. Además, el equipo rojiblanco no pudo contar con jugadores tan importantes como Milla, Domingos Duarte y Machís. El venezolano no aparecía en el parte inicial de bajas, pero tampoco se pudo contar con él por lesión. Podría hablarse de cierta endeblez defensiva en los dos primeros tantos encajados por el equipo local, pero el rival no es el más idóneo para evaluar las fuerzas del equipo de Robert Moreno.

Las dudas en defensa por parte del Granada, fueron las protagonistas del principio del encuentro. Ello facilitó que primero Asensio (19 m.) y después Nacho (25 m.) marcaran los dos primeros tantos del Real Madrid. Pudo llegar la sentencia con un balón que sacó desde la línea de gol Soro. El equipo de Robert Moreno parecía desarbolarse, pero un disparo desde fuera del área de Luis Suárez (34 m.) golpeó en Casemiro y permitió acortar distancias. El conjunto del Nuevo Los Cármenes pudo alcanzar el descanso con una derrota por la mínima.

Expulsión de Monchu y Robert Moreno

En el segundo período el Granada salió decidido a intentar empatar el encuentro, aunque se impuso la superioridad del Real Madrid que sentenciaba el partido con un tanto Vinicius (56 m.), en una jugada en la que la lesión de Víctor Diaz facilitó la acción madridista. Todavía se hacía más difícil el encuentro para con equipo local cuando Monchu era expulsado por una entrada (67 m.), precisamente sobre Vinicius. Las protestas de Robert Moreno también llevaron a su expulsión. El central hubode ser sustituido y en su lugar actuó el canterano Torrente, en un triple cambio que también dio entrada a otro jugador formado en el club, Isma Ruiz, y a Jorge Molina. Con un hombre menos el equipo de la capital de España no perdonó su cuarto tanto, obra de Mendy (76 m.). Cuando el partido estaba próximo a su conclusión, Jorge Molina pudo maquillar el resultado, pero una parada de Courtois, impidió que llegara el gol.

El próximo partido del Granada será frente al Athletic de Bilbao. Se disputará en San Mamés el próximo viernes, 26 de noviembre (21 h.). Habrá que estar atentos a la situación de los lesionados: Víctor Diaz, Machís, Milla y Gonalons.

Ficha técnica

Granada 1 – Real Madrid 4

Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz (Torrente, m.58), Germán, Carlos Neva, Gonalons (Isma Ruiz, m.58), Monchu, Antonio Puertas (Montoro, m.46), Rochina (Jorge Molina, m.58), Alberto Soro (Escudero, m.78); y Luis Suárez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba (Vallejo, m.83), Mendy; Casemiro, Modric (Isco, m.79), Kroos (Camavinga, m.79); Marco Asensio, Vinicius (Rodrigo, m.71) y Benzema (Jovic, m.79).

Goles: 0-1, m.19: Marco Asensio. 0-2, m.25: Nacho. 1-2, m.34: Luis Suárez. 1-3, m.56: Vinicius. 1-4, m.76: Mendy.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa a Monchu por una entrada a Vinicius (m.67) y al técnico local Robert Moreno (m.68) por protestar. Amonestó con cartulina amarilla al Montoro (m.62) por el Granada y al visitante Isco por el Real Madrid (m.80).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de Primera División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 17.460 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Granada Antonio Flores y de todas las víctimas por violencia machista.