El PSOE urge al Ayuntamiento a promover "una protección mayor para el Valle del Darro"

El Grupo Municipal Socialista ha elevado al Pleno de enero del Ayuntamiento de Granada una moción en la que reclama al gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, "una protección mayor para el Valle del Darro".





"Los retrasos del Gobierno andaluz en la tramitación del expediente y los intentos anteriores por autorizar construcciones" han llevado al PSOE, según ha informado este lunes en una nota de prensa, a solicitar "gestos que garanticen esa proyección sobre la que se está trabajando".





En este sentido, el concejal del PSOE Juanjo Ibáñez quien ha presentado en rueda de prensa la moción ha solicitado a Carazo "un paso más y que muestre su renuncia pública a la construcción del cierre del anillo propuesto por los populares para ofrecer una protección y una garantía verdadera de que no se va a intervenir en este enclave tan especial".





Ibáñez ha detallado que el documento que se debatirá el próximo viernes en Pleno "propone cinco acuerdos que tienen un mínimo común múltiplo: pedir a las administraciones competentes la máxima protección del Valle del Darro".





El edil ha explicado que "tanto la Junta como el Ayuntamiento están modificando sus instrumentos de planeamiento por lo que pedimos en la moción que, tanto el Potaug como el PGOM introduzcan medidas protectoras de ese entorno, algo que también ha reivindicado la Plataforma en Defensa del Valle del Darro en sus alegaciones, como hizo el PSOE en el mismo caso".





El concejal del PSOE ha apuntado que "hasta que no concluya y quede cerrado el expediente para su declaración como BIC estaremos preocupados porque, de momento, la señora Carazo no ha renunciado al cierre del anillo, lo que no desinfla la burbuja especulativa que existe en la zona y que, entre otras cosas afecta también al barrio de El Fargue, una de las pocas bolsas de suelo que quedan libres en la ciudad sobre las que muchos ya han echado el ojo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto, el edil socialista ha explicado que "en las últimas semanas hemos visto cómo Carazo empieza a mostrar el que es su modelo de ciudad: la presión urbanística, abrir las puertas a la especulación y meternos de nuevo en el mundo del ladrillo".





"Sabemos que el PP, y Carazo es el PP, siempre es muy solícito a caer en manos de las presiones de los constructores que proponen modelos poco sostenibles de ahí que busquemos la máxima protección para evitar sorpresas".





Para concluir, Ibáñez ha contrapuesto el modelo urbanístico del PP al del PSOE que ha afirmado que "apuesta por rehabilitar y recuperar las zonas más degradadas para recuperar vivienda vacía en contraposición de un modelo expansivo hacia la Vega que han primado los populares".





Al respecto, el edil ha precisado que "es fundamental que el Valle del Darro se proteja al máximo nivel y, sinceramente, esperamos contar con el apoyo del gobierno de la ciudad porque este es uno de esos temas transversales en los que deberíamos estar de acuerdo".