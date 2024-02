El PSOE denuncia que "se ha pervertido el sentido de la zona azul"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la alcaldesa Carazo haya “pervertido el sistema de la zona Azul” tras anunciar el PP en el Ayuntamiento que va a proceder al aumento considerable de calles afectadas por este sistema, “permitiendo además que los granadinos abonen anualmente un bono residente con el que podrán aparcar en la totalidad de la ciudad, y no sólo a 500 metros de sus domicilios como hasta ahora”. Para la edil, la medida “rompe con el principio de la zona Azul que es favorecer el estacionamiento en zonas comerciales y de negocios, además de permitir que los vecinos de una zona tengan facilidad para encontrar estacionamiento”. “Ahora si pagas un bono de 150 euros al año, el Ayuntamiento te permite aparcar en toda la zona Ora de la ciudad, lo que pone fin al sistema de rotación actual de vehículos, modificando el espíritu de la zona Ora reconvertido en un impuesto al aparcamiento en la vía pública”.





Al respecto, Ruz ha señalado que, “con este sistema, habrá ciudadanos de primera y de segunda, los que paguen por aparcar, y los que no, que lo tendrán muy complicado para poder estacionar cerca de sus casas”. Además, se da la circunstancia de que la medida “claramente promueve el uso del vehículo particular, porque si has pagado un bono anual y puedes aparcar en toda la ciudad, al final coges el coche en vez del autobús”. Para la edil, “el PP tiene un único objetivo que es hace caja a cualquier precio, aunque eso suponga dar al traste con todas las políticas de movilidad sostenible puestas en marcha en los últimos años”. “Primero fue la subida del billete del autobús, y ahora un impuesto por aparcar en la calle, al final para el PP la movilidad es una oportunidad para hacer caja y no un medio para mejorar la calidad del aire contaminado que respiramos”, ha precisado.





Además, según la edil socialista, la medida “provocará problemas de aparcamiento en barrios que hasta ahora no tenía problemas de estacionamiento en sus calles, y que ahora se verán afectados





por vecinos de otros distritos que no puedan hacer frente económicamente a esta tasa encubierta del PP”. Ruz ha lamentado además que, la propuesta de ampliar la zona Ora casi a la totalidad de la ciudad, “se haya hecho de espaldas a los residentes, lo que está generando numerosas protestas por parte de vecinos y vecinas que llevan semanas recogiendo firmas en contra de la medida de los populares en el Ayuntamiento”.