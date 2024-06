Proyecto Hombre Granada destaca la importancia de invertir en prevención y estudio de las adiciones

Proyecto Hombre Granada ha presentado su Memoria 2023, destacando un aumento del 12% en el número de personas atendidas respecto al año anterior. La organización ha intensificado sus esfuerzos en áreas críticas como la prevención, salud mental, y la reinserción sociolaboral, con un foco especial en mujeres y población reclusa.

Las adicciones fueron, son y seguirán siendo un problema mundial basado en multitud de factores sanitarios, psicológicos y sociales. Las personas que sufren problemas de adicciones a menudo son discriminadas en diferentes ámbitos, pero, por el contrario, la adicción no discrimina, pudiendo afectar a personas de cualquier edad, género, posición social, etc....

Desde Proyecto Hombre están preocupados con la falta de conciencia, la trivialización y la normalización del consumo y de comportamientos potencialmente adictivos.

La realidad, y los datos, nos demuestran que las adicciones siguen estado muy presentes en todas sus formas de expresión, ya sean con sustancias (drogas legales e ilegales) o sin sustancias (juego patológico, compras compulsivas, pornografía, etc..)

El Presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Manuel Muiños, destacó en su última comparecencia ante la Comisión Mixta que: “Actualmente casi no se oye hablar de las drogas como problema, es como si no existieran, como si no hicieran daño a las personas y a las familias. Pero las drogas y los comportamientos problemáticos siguen estando ahí y continúan destruyendo personas y relaciones de una manera silenciosa, aunque no tan evidente y ruidosa como lo hizo la heroína en los ’80”.

Proyecto Hombre Granada atendieron a 1218 1 personas entre todos sus programas de tratamiento, prevención indicada y familias, casi un 12% más que el año anterior. Además, ha habido un aumento significativo del 10% de las mujeres atendidas en programas de tratamiento, 121 en total.

La edad media de las personas que atienden sigue siendo una tendencia estable con el paso de los años, 41 años. La persona más joven que atendieron tenía 16 años y la de mayor edad 76.

En cuanto a las sustancias por las que las personas demandan ayuda, Proyecto Hombre Granada revela que encontramos 3 sustancias principales: la cocaína (39,6%), el alcohol (32,2%) y el cannabis (8,5%). Además, hay un 15% de estas personas que tienen asociado un problema con el juego patológico.

La importancia de la salud mental ha sido un tema muy debatido y de gran actualidad, en 2023, Proyecto Hombre Granada expone que más del 40% de las personas atendidas tienen diagnosticado un problema de salud mental.

Proyecto Hombre Granada manifiesta que sus grandes retos durante los próximos años pasan por atender cada vez a más mujeres, a personas con problemas de salud mental, población reclusa y potenciar la intervención en el ámbito laboral. "Sobre todos los retos que tenemos encima la mesa como sociedad hay uno al que debemos prestar gran parte de nuestra atención".