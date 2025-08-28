Las principales novedades que traerá el curso 2025-26 en Granada

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía implantará este próximo curso once nuevas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) en la provincia de Granada, que, sumadas a las 24 ya existentes, contará con un total de 35 para el año académico 2025/2026.

En concreto, las nuevas aulas estarán en los institutos de Enseñanza Secundaria 'Federico García Lorca' de Churriana de la Vega; 'Francisco Javier de Burgos', de Motril; 'Jiménez de Quesada' e 'Hispanidad' de Santa Fe; 'Mediterráneo', de Salobreña; 'José Martín Recuerda', de Motril; 'Miguel de Cervantes', de Granada; el IES 'Alhama', de Alhama de Granada; 'Hiponova', de Montefrío; el IES de Lanjarón y el 'Ribera del Fardes' de Purullena, según ha detallado este lunes la Junta en una nota.

La Consejería invertirá en total 4.125.000 euros en 75 aulas nuevas en Andalucía, que se sumarán a las ya existentes, elevando a 226 el número total de aulas operativas a partir del mes de septiembre.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha explicado que las aulas Ateca son "espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas más innovadoras". "Integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes", ha indicado.

Además, según Martín, "desempeñan un papel fundamental en la transformación educativa, al recrear entornos laborales reales mediante equipamientos avanzados y tecnologías como la realidad virtual, aumentada y mixta, la robótica o la impresión 3D".

Estos espacios, según valoran desde la Junta, promueven "una enseñanza práctica y aplicada, adaptada a las demandas actuales del mercado laboral". Al enfrentarse a retos en entornos simulados, el alumnado desarrolla "habilidades para resolver problemas en situaciones reales y fortalece su creatividad y su capacidad innovadora".

De hecho, según ponen de relieve desde la Junta, estas aulas impulsan "un proceso de aprendizaje basado en la generación de conocimiento colectivo". El alumnado "no sólo adquiere competencias digitales avanzadas, sino que aprende a trabajar en equipo, desarrolla habilidades blandas como la comunicación o la adaptación al cambio, fortalece su autonomía, confianza y se fomenta la transferencia de conocimientos al potenciar la colaboración con el sector productivo".

Cada aula cuenta con una dotación económica de 55.000 euros, financiada por el Plan de Modernización de la FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del componente 20 'Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.