El PP pide aprovechar el PFEA en Íllora para proteger la sierra de Parapanda

El PP ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Íllora en la que insta al alcalde de este municipio del Poniente de Granada, Antonio Salazar, a redactar un proyecto técnico que permita acometer trabajos de limpieza y prevención de incendios en las sierras de Parapanda, Madrid y Pelada, utilizando los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

En una nota de prensa, la portavoz adjunta del PP en Íllora, Rosa Fuentes, ha señalado que "el ayuntamiento tiene la responsabilidad y la oportunidad de dar un paso adelante y ser pionero en políticas ambientales; estos trabajos no solo sirven para proteger nuestros montes, sino que representan una oportunidad de empleo en zonas donde el desempleo agrario sigue siendo un problema estructural".

Fuentes ha asegurado que "la Junta de Andalucía ya ha invertido en tratamientos selvícolas preventivos en estas sierras durante los últimos tres años, y ahora es muy necesario reforzar y mantener estas actuaciones de forma continuada". "Debemos utilizar todos los recursos disponibles para proteger nuestros montes, apoyar las medidas que ya impulsa la Junta de Andalucía y garantizar que Parapanda, Madrid y Pelada sigan siendo un patrimonio vivo para las futuras generaciones", ha afirmado.

El PP también ha criticado la "utilización partidista" de este asunto por parte del PSOE local, que, según ha añadido Fuentes, "ha preferido atacar al Gobierno de Juanma Moreno en lugar de colaborar con las administraciones que más han apostado por la comarca".

"La Junta está realizando un gran esfuerzo en materia medioambiental y de empleo rural que el alcalde de Íllora pretende negar", ha declarado Fuentes.

La moción presentada incluye la propuesta de "coordinar las actuaciones con el convenio de gestión forestal firmado en 2021 con la Junta, así como con el dispositivo Infoca, y de poner en marcha campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de la prevención de incendios forestales", ha concluido la portavoz.