El portavoz del PP en el ayuntamiento acusa al alcalde de ser "desleal" con la Junta

El PP ha acusado al alcalde Paco Cuenca de ser desleal con la Junta de Andalucía al presentar ayer junto a otros alcaldes del área metropolitana una serie de líneas metropolitanas de autobús. Considera el portavoz César Díaz que se trata de una medida propagandística del alcalde realizada a espaldas de la administración competente que es la Junta de Andalucía y de la que ha excluído a ayuntamientos como Atarfe y Peligros.

El Grupo Municipal del PP critica el derroche y la falta de previsión, de gestión y de sentido común del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada, que se ha gastado más de medio millón de euros en un autobús eléctrico que, por sus características y por no haber hecho la gestión necesaria de infraestructuras de carga, solo puede funcionar media jornada, por lo que sale el doble de caro que un autobús híbrido y presta la mitad del servicio.

Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Popular, César Díaz, quien ha explicado que el 27 de enero, hace dos meses exactamente, “el alcalde socialista de la ciudad presentaba el primer autobús eléctrico de Granada, un autobús que, aunque técnicamente está en pruebas, funciona solo media jornada y tiene un coste de 600000 euros por unidad, frente a los 340000 de coste de un bus híbrido de similares dimensiones”.

César Díaz ha informado que “mientras mantenemos en circulación 63 autobuses con entre 15 y 20 años de antigüedad; 53 con entre 10 y 14 años; 36 con entre 5 y 9 años; y 39 con menos de 5 años -la mayor renovación de la flota en toda la historia de la concesión-, el bus eléctrico trabaja solo media jornada”, a causa de que el único punto de carga existente para este vehículo requiere 10 horas para que alcance su máxima capacidad y, además, necesita hacerlo en caliente, es decir, nada más concluido el servicio.

Según el edil del PP, “esto imposibilidad que un bus que termina su jornada de mañana a las 16:00 horas, con un 40% de carga disponible, no llegué a poder hacer el servicio de tarde, el cual concluiría a las 00:10 horas, teniendo en cuanta que a las 06:05 horas tiene que estar listo para comenzar la jornada siguiente”, lo que no daría lugar a completar las 10 horas necesarias para rellenar toda la carga de su batería.

Además, es un bus que, como todos, no está adscrito a ninguna línea específica, sino que está rotando, fundamentalmente, entre las líneas 11-9-21-N1-N9-U1-U2-S2, “líneas que no ofrecen especial complejidad”, ha destacado Díaz, quien ha añadido que “este vehículo no puede someterse a recorridos con cuestas o pendientes pronunciadas, solo llanear, porque la batería, la cual tiene una autonomía de solo 230 kilómetros al día, se agotaría en seguida, algo que también se nota mucho cuando se pone la calefacción y va cargado”.

César Díaz ha reprochado que “esta es la política del alcalde socialista de Granada, y esta es su mejor expresión, hacer una política más efectista y menos efectiva, que demuestra su falta de proyecto y su incapacidad para la gestión”

El portavoz popular ha manifestado su “total conformidad” en incorporar buses eléctricos, pero habiendo creado antes la infraestructura de carga necesaria, ya que “no podemos tener un único punto de carga para las baterías y que, además, precise de 10 horas para completarla”.

César Díaz ha indicado que este vehículo “es un hecho histórico, pero a media jornada y, mientras mantenemos a jornada completa autobuses que este año cumplirán 20 años de servicio, no es nada responsable ni eficiente”

El portavoz del PP ha recordado que “en diciembre de 2019 ya tuvimos en Granada un bus en pruebas del fabricante chino Alfabus”, un vehículo de 12 metros, con casi la mitad de tiempo de carga -unas 6 horas- y una autonomía de 360 kilómetros. Se pretendía probar los niveles de operatividad y fiabilidad en el servicio de transporte urbano colectivo, “pero observamos que, por el momento, la tecnología eléctrica no es adecuada para las circunstancias de la ciudad de Granada”, ha aseverado Díaz, “salvo que lo adscribamos a una línea concreta”.

Deslealtad del alcalde de Granada

Ante la presentación de esta nueva línea coordinada que hizo ayer el alcalde de Granada, junto a otros alcaldes de municipios del área metropolitana “a los que utiliza por ser de su mismo color político”, César Díaz ha indicado que “es una muestra más de deslealtad institucional que goza de escasa virtualidad y en el que ya está trabajando el consorcio”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El portavoz del PP ha recordado que esta línea 33, “que fue implantada por el concejal que les habla, es una línea de éxito, pero hay que señalar que los ayuntamientos de los municipios por donde transcurre, Cenes de la Vega y Pinos Genil, tienen que hacer una aportación económica que está en torno a los 330 mil euros entre ambos, más 300 mil euros que aporta el Consorcio de Transportes.

César Díaz critica que “el alcalde de Granada olvida contarles a los alcaldes de Santa Fe, de Maracena y la alcaldesa de la Zubia que formar parte y desarrollar una línea coordinada de transporte supone la aportación de cada uno de estos municipios, en razón a sus habitantes y usuarios”.

“Para esta línea sacada de la manga haría falta del orden de un millón de euros que tienen que poner estos municipios y no sé si estos ayuntamientos son conscientes de esta aportación”, ha apuntado el edil del PP.

Díaz ha señalado que “el alcalde de Granda usó de nuevo para una nueva ocurrencia biensonante, pero de escasa virtualidad y busca más el efecto que la efectividad” y ha agregado que “parece que el acalde de Granada está en una estrategia electoral, más pendiente de hacer oposición a la Junta de Andalucía, y con una clara deslealtad más hacia el gobierno andaluz en un tema en el que hay que ir de la mano”.

“El único momento en el que ha habido un encuentro de trabajo con el Consorcio de Transportes fue el mes de diciembre y desde la lealtad se comprometieron a trabajar dentro de la redacción de proyectos que actualmente se están llevando a cabo en el marco del Plan de Transportes Metropolitano que impulsa la Junta de Andalucía”, ha concluido Díaz.