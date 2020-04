Un nuevo marco económico que puede favorecer algunos intereses del Granada

Foto: Granada CF: Villoslada

Las circunstancias económicas de la próxima temporada serán distintas para el Granada. Esto puede ser así, por circunstancias generales en unos casos y particulares en otros.

Ingresos

Las circunstancias particulares derivan, por ejemplo, de unos ingresos extra que son fruto de la cantidad que le corresponda por haber sido semifinalista de la Copa. Se desconoce la cuantía que se percibirá. Será pagada por la Federación. Además, en este capítulo, de certificarse la extraordinaria campaña deportiva, el porcentaje que se reciba de los ingresos por televisión, podría ser superior al percibido esta temporada.

Son dos ingresos extra, todavía sin cuantificar, pero que habrán de conocerse antes de que se fije el límite salarial de la próxima campaña.

Un mercado más relajado

En el capítulo particular, hay un aspecto del que pueden beneficiarse los clubes modestos, como es el caso del Granada. No se espera un mercado de fichajes en el que se muevan grandes cifras. Es verdad, que de cara a un hipotético traspaso por alguno de los valiosos jugadores que son propiedad del club, pudieran mermarse ingresos, pero a priori esta situación puede ser positiva para el Granada, en tanto le permite evitar presiones no deseadas sobre determinados futbolistas y puede hacerle más asequibles los fichajes.

De esta manera, el futuro marco económico para confeccionarla plantilla de la próxima temporada, puede ser favorable. Y aunque es cierto que hay varias incertidumbres por resolver en torno a la situación inmediata, lo cierto es que podría dibujar un panorama con algunos signos que serán positivos para que la entidad continúe creciendo y afianzándose en el concierto balompédico.

Recreativo

Otro dato alentador sobre el futuro, es la situación del filial. El Recreativo lucha por la permanencia en Segunda B. Todo apunta a que este año no habrá descensos en esta categoría. No conviene olvidar que dada la dimensión económica de la entidad, su crecimiento para ser un club importante, pasa por potenciar esta parcela. En una entidad donde las inversiones en fichajes pueden ser limitadas, los filiales juegan un papel destacado.

El camino por recorrer no es sencillo, pero existen posibilidades para que el Granada pueda caminar por él con solvencia.