Una mujer y su hijo heridos en Cúllar Vega

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha condenado este domingo el posible caso de violencia de género que investigan las autoridades tras el apuñalamiento este pasado sábado de un hombre, de 59 años, a su pareja y su hijo, de 58 y 20 años, respectivamente. En declaraciones a Europa Press, el regidor municipal ha lamentado lo sucedido en el municipio y ha afirmado que "la consternación es inevitable para todos los vecinos del pueblo". Ha detallado que la agresión ocurrió en una calle céntrica del pueblo, durante la celebración de la romería de San Isidro, por lo que algunos vecinos que transitaban por dicha zona pudieron ser testigos de lo que estaba sucediendo. Asimismo, el primer edil ha indicado que esta familia "solo llevaban cinco meses viviendo en la localidad" y que, en estos momentos, ambos afectados continúan en el hospital recuperándose de las heridas, aunque "sus vidas no corren peligro". En el caso de la madre, es quien presenta heridas de mayor gravedad. "Estos hechos tan desagradables han generado un sentimiento de tristeza que ha invadido a todo el municipio", ha expresado el alcalde, quien ha trasladado que están a la espera de que las autoridades continúan con la investigación de lo que sería un posible caso de violencia de género. Por último, Sánchez ha manifestado que el pueblo de Cúllar Vega repulsa esta agresión ya que, "lamentable conocemos muy de cerca a esta lacra por los asesinatos de nuestra vecina Ana Orantes y Encarnación Rubio", ha señalado. LA AGREDIDA NO CONSTA EN EL SISTEMA VIOGÉN El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, explicaba que la mujer agredida no consta en el sistema VioGén, y que el presunto agresor no tenía antecedentes policiales. El suceso, según Montilla, se habría producido sobre las 12,00 del mediodía del sábado, cuando el varón habría apuñalado a su esposa e hijos y seguidamente "se habría arrojado desde la azotea del edificio, muriendo en el acto".