Mueren los dos ocupantes de una moto en un accidente en Almuñécar

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 0:15 horas de este miércoles cuando por causas que está investigando la Guardia Civil 

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

Los dos ocupantes de una motocicleta, un hombre y una mujer de 48 y 46 años respectivamente, han fallecido en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico al colisionar el vehículo en el que viajaban con un turismo en la carretera N-340 a su paso por la localidad granadina de Almuñécar, según ha informado a EFE el servivio de emergencias 112.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 0:15 horas de este miércoles cuando por causas que está investigando la Guardia Civil una motocicleta y un turismo han colisionado frontalmente en el kilómetro 321 de la N-340 junto a la urbanización Alfamar, en el término municipal de Almuñécar.

Según el 112, como consecuencia del impacto los dos ocupantes de la moto han fallecido en el lugar de los hechos, y el conductor del turismo ha resultado ileso.

Hasta el lugar se personaron varias equipos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida de los ocupantes de la motocicleta

A consecuencia del accidente el tramo de la N-340 que une Almuñécar con Salobreña a su paso por la Costa Tropical granadina ha estado cortado al tráfico durante varias horas, estando ya restablecido.

