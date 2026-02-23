COPE
Murcia - San Javier
Murcia se vuelca en un año histórico para celebrar el centenario de la coronación de la Fuensanta

La patrona peregrinará por la capital, 53 pedanías y nueve municipios de la Región en un Año Jubilar que se extenderá durante 2026 y 2027

Presentación Centenario Virgen de la Fuensanta
Vicente L.Cánovas

Presentación de los actos del centenario de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

2 min lectura5:31 min escucha

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, han presentado los actos conmemorativos del I centenario de la coronación de Nuestra Señora de la Fuensanta. La efeméride se celebrará en 2027 con un Año Jubilar que incluirá una peregrinación histórica de la patrona por toda la vega del Segura, un acontecimiento que el obispo ha calificado como "verdaderamente hermoso".

Un acto histórico

Para el alcalde, José Ballesta, la celebración "supone un acto histórico" en el que "el pueblo de Murcia se va a mostrar como es: alegre, optimista, generoso y hospitalario". Ha destacado la importancia de que sea la patrona la que visite a los murcianos: "Es importante que la patrona vaya a verles a sus casas, a sus plazas, a sus parroquias".

Va a ser un año de emociones, un año de vivencias, un año de mirar al cielo"

José Ballesta

Alcalde de Murcia 

Ballesta ha asegurado que será "un año de emociones, un año de vivencias, un año de mirar al cielo", y ha agradecido la adhesión de los pueblos vecinos, cuyos alcaldes y alcaldesas estuvieron presentes en el acto para "reivindicar el amor que sienten por nuestra patrona".

Una peregrinación sin precedentes

La Virgen de la Fuensanta peregrinará a las parroquias de Murcia y sus pedanías durante los años 2026 y 2027. Su recorrido se extenderá a 53 pedanías y a los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura y Santomera, acercando a la ‘Morenica’ a prácticamente "cada rincón de esta bendita tierra", según el alcalde.

El recorrido comenzará el próximo 20 de abril en la parroquia de los Dolores y se extenderá, en su primera fase por las pedanías, hasta el 14 de junio. El año central de la celebración será 2027, cuando se cumple el centenario de la coronación canónica de la imagen.

Todo un acontecimiento verdaderamente hermoso"

Monseñor Lorca Planes

Obispo de la Diócesis de Cartagena

Más que una visita

Por su parte, el obispo Lorca Planes ha explicado que el evento no será una simple visita, sino que se ha concebido como "unas misiones populares, un tiempo de evangelización y una posibilidad de encuentro para, a través de María, ir a Jesús". Ha subrayado la cuidadosa planificación del evento: "Si se improvisara, sería un acontecimiento impresionante, pero como no se ha improvisado, sino que está pensado, todavía va a ser más impresionante".

Presentación Centenario de la Coronación Virgen de la Fuensanta
Diócesis Cartagena

Video promocional de los actos del I Centenario de la Coronación de la Fuensanta

