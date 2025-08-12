Mariola Cantarero y la Banda Sinfónica Ciudad de Guadix en la Semana Cultural de Viznar
El repertorio recorre algunos de los pilares del patrimonio musical español: zarzuela, copla y pasodoble
Granada - Publicado el
La Banda Sinfónica Ciudad de Guadix, reconocida por su excelencia y galardonada recientemente con el Segundo Premio en la tercera sección del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, presenta Voces de España, un concierto que aúna tradición, emoción y virtuosismo.
El repertorio recorre algunos de los pilares del patrimonio musical español: zarzuela, copla y pasodoble, combinando piezas orquestales, romanzas y canciones populares arregladas con exquisita sensibilidad. A este ambicioso programa se suma la participación estelar de la soprano granadina Mariola Cantarero, una de las voces más internacionales de la lírica española, que celebra este año 25 años de carrera profesional.
En el marco de las Semanas Culturales de Víznar y Jérez del Marquesado —ambas comprometidas con la promoción de la cultura y el acceso libre al arte—, este concierto se convierte en un homenaje a la música como expresión del alma de un pueblo. PROGRAMA VOCES DE ESPAÑA
F. Moreno Torroba – La marchenera (Petenera)
P. Sorozábal – La tabernera del puerto (En un País de Fábula)
G. Giménez – Intermedio del Baile de Luis Alonso
P. Luna – Benamor (Danza del fuego)
E. Lecuona – María la O (Romanza de María)
R. Chapí – Las Hijas del Zebedeo (Carceleras)
E. Cebrián Ruiz – Una noche en Granada
Quintero / León / Quiroga – Triniá
Quintero / León / Quiroga – Sin embargo te quiero
J. Texidor – Amparito Roca
Manuel Rojas – Nerva
Quintero / León / Quiroga – No te mires en el río
Quintero / León / Quiroga – Tatuaje
Intérpretes
Mariola Cantarero, soprano
Ricardo J. Espigares Carrillo, director