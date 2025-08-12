COPE
Mariola Cantarero y la Banda Sinfónica Ciudad de Guadix en la Semana Cultural de Viznar

El repertorio recorre algunos de los pilares del patrimonio musical español: zarzuela, copla y pasodoble

Banda sinfónica de Guadix

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

2 min lectura

La Banda Sinfónica Ciudad de Guadix, reconocida por su excelencia y galardonada recientemente con el Segundo Premio en la tercera sección del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia”, presenta Voces de España, un concierto que aúna tradición, emoción y virtuosismo.

El repertorio recorre algunos de los pilares del patrimonio musical español: zarzuela, copla y pasodoble, combinando piezas orquestales, romanzas y canciones populares arregladas con exquisita sensibilidad. A este ambicioso programa se suma la participación estelar de la soprano granadina Mariola Cantarero, una de las voces más internacionales de la lírica española, que celebra este año 25 años de carrera profesional.

En el marco de las Semanas Culturales de Víznar y Jérez del Marquesado —ambas comprometidas con la promoción de la cultura y el acceso libre al arte—, este concierto se convierte en un homenaje a la música como expresión del alma de un pueblo. PROGRAMA VOCES DE ESPAÑA

  • R. Chapí – El bateo (preludio)

  • F. Moreno Torroba – La marchenera (Petenera)

  • P. Sorozábal – La tabernera del puerto (En un País de Fábula)

  • G. Giménez – Intermedio del Baile de Luis Alonso

  • P. Luna – Benamor (Danza del fuego)

  • E. Lecuona – María la O (Romanza de María)

  • R. Chapí – Las Hijas del Zebedeo (Carceleras)

  • E. Cebrián Ruiz – Una noche en Granada

  • Quintero / León / Quiroga – Triniá

  • Quintero / León / Quiroga – Sin embargo te quiero

  • J. Texidor – Amparito Roca

  • Manuel Rojas – Nerva

  • Quintero / León / Quiroga – No te mires en el río

  • Quintero / León / Quiroga – Tatuaje

    Intérpretes

  • Banda Sinfónica Ciudad de Guadix

  • Mariola Cantarero, soprano

  • Ricardo J. Espigares Carrillo, director

